https://1prime.ru/20260408/ekspert-868992384.html
Эксперт рассказал, как сэкономить деньги
2026-04-08T01:16+0300
технологии
россия
финансы
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868992384.jpg?1775600195
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Установка лимитов на "опасные" категории – такси, кофе вне дома, сладости, а также создание листа отложенных покупок и автоматизация переводов части дохода на сберегательный счет помогут сэкономить деньги, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Отвечая на вопрос, какие привычки стоит формировать человеку, который хочет экономить, он сказал: "Автоматизация перевода части дохода на сберегательный счет. Установка лимитов на "опасные" категории: такси, кофе вне дома, сладости".
Среди других советов – создать лист отложенных покупок. Перед тем, как купить вещь дороже, например, пяти тысяч рублей, необходимо выдержать паузу 1–3 дня, уточнил эксперт.
Кроме того, стоит "убрать "с глаз" сберегательный счет". Он не должен быть виден при каждом входе в приложение, чтобы избежать соблазна снять часть средств, добавил Смирнов.
Наконец, важна регулярность: ежедневно вносить траты в назначенное время и отслеживать наиболее близкие лимиты, переводить 10% с любого дохода, еженедельно контролировать возникающие нерегулярные расходы, заключил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
