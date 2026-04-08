Эксперт рассказал, как сэкономить деньги - 08.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260408/ekspert-868992384.html
Эксперт рассказал, как сэкономить деньги
Эксперт рассказал, как сэкономить деньги - 08.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как сэкономить деньги
Установка лимитов на "опасные" категории – такси, кофе вне дома, сладости, а также создание листа отложенных покупок и автоматизация переводов части дохода на...
2026-04-08T01:16+0300
2026-04-08T01:16+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Установка лимитов на "опасные" категории – такси, кофе вне дома, сладости, а также создание листа отложенных покупок и автоматизация переводов части дохода на сберегательный счет помогут сэкономить деньги, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Отвечая на вопрос, какие привычки стоит формировать человеку, который хочет экономить, он сказал: "Автоматизация перевода части дохода на сберегательный счет. Установка лимитов на "опасные" категории: такси, кофе вне дома, сладости". Среди других советов – создать лист отложенных покупок. Перед тем, как купить вещь дороже, например, пяти тысяч рублей, необходимо выдержать паузу 1–3 дня, уточнил эксперт. Кроме того, стоит "убрать "с глаз" сберегательный счет". Он не должен быть виден при каждом входе в приложение, чтобы избежать соблазна снять часть средств, добавил Смирнов. Наконец, важна регулярность: ежедневно вносить траты в назначенное время и отслеживать наиболее близкие лимиты, переводить 10% с любого дохода, еженедельно контролировать возникающие нерегулярные расходы, заключил он.
технологии, россия, финансы, "бкс мир инвестиций"
Технологии, РОССИЯ, Финансы, "БКС Мир инвестиций"
01:16 08.04.2026
 
Эксперт рассказал, как сэкономить деньги

Эксперт Смирнов: установка лимитов на "опасные" категории поможет сэкономить деньги

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Установка лимитов на "опасные" категории – такси, кофе вне дома, сладости, а также создание листа отложенных покупок и автоматизация переводов части дохода на сберегательный счет помогут сэкономить деньги, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Отвечая на вопрос, какие привычки стоит формировать человеку, который хочет экономить, он сказал: "Автоматизация перевода части дохода на сберегательный счет. Установка лимитов на "опасные" категории: такси, кофе вне дома, сладости".
Среди других советов – создать лист отложенных покупок. Перед тем, как купить вещь дороже, например, пяти тысяч рублей, необходимо выдержать паузу 1–3 дня, уточнил эксперт.
Кроме того, стоит "убрать "с глаз" сберегательный счет". Он не должен быть виден при каждом входе в приложение, чтобы избежать соблазна снять часть средств, добавил Смирнов.
Наконец, важна регулярность: ежедневно вносить траты в назначенное время и отслеживать наиболее близкие лимиты, переводить 10% с любого дохода, еженедельно контролировать возникающие нерегулярные расходы, заключил он.
 
ТехнологииРОССИЯФинансы"БКС Мир инвестиций"
 
 
