Эксперт оценила использование данных со спутников в военных конфликтах - 08.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила использование данных со спутников в военных конфликтах
технологии
общество
сша
пит хегсет
сергей лавров
владимир путин
оон
мид рф
мид
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Активное использование данных со спутников в происходящих сейчас военных конфликтах увеличивает милитаризацию космоса, заявила РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных. "В космическом пространстве всегда размещались и будут размещаться спутники как гражданского, так и "двойного" и военного назначения. Учитывая рост международных конфликтов на Земле, в которых активно используются данные, полученные со спутников, милитаризация космоса увеличивается", - сказала Черных. Она объяснила, что для понимания границы между военным и "двойным" использованием спутниковых технологий необходимо обратиться к регистрационным данным, направляемым государствами в Управление ООН по вопросам космического пространства, которое ведет реестр космических объектов. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, при этом американское ведомство выступает за "орбитальное и американское доминирование". В частности, планируется, что частью разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из-за деструктивных действий США и их союзников заметно возрастают риски милитаризации космоса, превращения его в зону конфликта. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Технологии, Общество, США, Пит Хегсет, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, МИД РФ, МИД
Эксперт Черных: использование данных со спутников увеличивает милитаризацию космоса

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
