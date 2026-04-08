Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе

Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе - 08.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе

Евросоюз может столкнуться с ростом цен и усилением конкуренции за объемы поставок сжиженного природного газ (СПГ) в случае увеличения спроса в Азии, сообщил...

2026-04-08T06:46+0300

2026-04-08T06:46+0300

2026-04-08T06:46+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Евросоюз может столкнуться с ростом цен и усилением конкуренции за объемы поставок сжиженного природного газ (СПГ) в случае увеличения спроса в Азии, сообщил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. "Если китайская экономика начнет ускоряться, а для этого есть предпосылки, и спрос на газ вырастет, Азия снова станет более привлекательным рынком по цене, поставщики начнут перенаправлять СПГ туда", - заявил он. В таком случае, по его словам, Евросоюз столкнется с более жесткой конкуренцией за объемы СПГ. "Тогда цены в Европе начнут расти уже не только из-за геополитики, но и из-за рыночной конкуренции", - отметил экономист. По словам Ибрагимова, на данный момент на европейском рынке пока отсутствует физический дефицит газа, одновременно с этим в Китае временно низкий спрос. При этом через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок СПГ, прежде всего из Катара, и любые перебои могут вызвать глобальный дисбаланс. Эксперт отметил, что даже новости о частичном возобновлении судоходства через Ормузский пролив снижают краткосрочную напряженность, но фундаментальные риски остаются. "Пока поток (СПГ - ред.) не восстановлен системно и безопасно, рынок остается в состоянии повышенной тревожности", - подчеркнул он. Европейский рынок газа пока недооценивает риски перебоев поставок через Ормузский пролив, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на Goldman Sachs. По оценке банка, около 19% мирового экспорта СПГ остаются затронутыми ограничениями, при этом слабый спрос в Азии, в частности в Китае, смягчает влияние этого шока на Европу. "В целом текущая стабильность выглядит относительно устойчивой, но это во многом иллюзия, созданная временными факторами - слабым спросом в Азии и отсутствием немедленных перебоев. Баланс остается очень хрупким. При ухудшении ситуации цены могут довольно быстро пойти вверх", - отметил Ибрагимов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

азия

ормузский пролив

европа

газ, мировая экономика, азия, ормузский пролив, европа, ес, рудн, goldman sachs