Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе - 08.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе
Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе - 08.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе
Евросоюз может столкнуться с ростом цен и усилением конкуренции за объемы поставок сжиженного природного газ (СПГ) в случае увеличения спроса в Азии, сообщил... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T06:46+0300
2026-04-08T06:46+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Евросоюз может столкнуться с ростом цен и усилением конкуренции за объемы поставок сжиженного природного газ (СПГ) в случае увеличения спроса в Азии, сообщил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. "Если китайская экономика начнет ускоряться, а для этого есть предпосылки, и спрос на газ вырастет, Азия снова станет более привлекательным рынком по цене, поставщики начнут перенаправлять СПГ туда", - заявил он. В таком случае, по его словам, Евросоюз столкнется с более жесткой конкуренцией за объемы СПГ. "Тогда цены в Европе начнут расти уже не только из-за геополитики, но и из-за рыночной конкуренции", - отметил экономист. По словам Ибрагимова, на данный момент на европейском рынке пока отсутствует физический дефицит газа, одновременно с этим в Китае временно низкий спрос. При этом через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок СПГ, прежде всего из Катара, и любые перебои могут вызвать глобальный дисбаланс. Эксперт отметил, что даже новости о частичном возобновлении судоходства через Ормузский пролив снижают краткосрочную напряженность, но фундаментальные риски остаются. "Пока поток (СПГ - ред.) не восстановлен системно и безопасно, рынок остается в состоянии повышенной тревожности", - подчеркнул он. Европейский рынок газа пока недооценивает риски перебоев поставок через Ормузский пролив, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на Goldman Sachs. По оценке банка, около 19% мирового экспорта СПГ остаются затронутыми ограничениями, при этом слабый спрос в Азии, в частности в Китае, смягчает влияние этого шока на Европу. "В целом текущая стабильность выглядит относительно устойчивой, но это во многом иллюзия, созданная временными факторами - слабым спросом в Азии и отсутствием немедленных перебоев. Баланс остается очень хрупким. При ухудшении ситуации цены могут довольно быстро пойти вверх", - отметил Ибрагимов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
азия
ормузский пролив
европа
газ, мировая экономика, азия, ормузский пролив, европа, ес, рудн, goldman sachs
Энергетика, Газ, Мировая экономика, АЗИЯ, Ормузский пролив, ЕВРОПА, ЕС, РУДН, Goldman Sachs
06:46 08.04.2026
 
Эксперт предупредил о риске роста цен на газ в Европе

Экономист Ибрагимов: ЕС столкнется с ростом цен и усилением конкуренции за СПГ в Азии

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Евросоюз может столкнуться с ростом цен и усилением конкуренции за объемы поставок сжиженного природного газ (СПГ) в случае увеличения спроса в Азии, сообщил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
"Если китайская экономика начнет ускоряться, а для этого есть предпосылки, и спрос на газ вырастет, Азия снова станет более привлекательным рынком по цене, поставщики начнут перенаправлять СПГ туда", - заявил он.
В таком случае, по его словам, Евросоюз столкнется с более жесткой конкуренцией за объемы СПГ. "Тогда цены в Европе начнут расти уже не только из-за геополитики, но и из-за рыночной конкуренции", - отметил экономист.
По словам Ибрагимова, на данный момент на европейском рынке пока отсутствует физический дефицит газа, одновременно с этим в Китае временно низкий спрос. При этом через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок СПГ, прежде всего из Катара, и любые перебои могут вызвать глобальный дисбаланс.
Эксперт отметил, что даже новости о частичном возобновлении судоходства через Ормузский пролив снижают краткосрочную напряженность, но фундаментальные риски остаются. "Пока поток (СПГ - ред.) не восстановлен системно и безопасно, рынок остается в состоянии повышенной тревожности", - подчеркнул он.
Европейский рынок газа пока недооценивает риски перебоев поставок через Ормузский пролив, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на Goldman Sachs. По оценке банка, около 19% мирового экспорта СПГ остаются затронутыми ограничениями, при этом слабый спрос в Азии, в частности в Китае, смягчает влияние этого шока на Европу.
"В целом текущая стабильность выглядит относительно устойчивой, но это во многом иллюзия, созданная временными факторами - слабым спросом в Азии и отсутствием немедленных перебоев. Баланс остается очень хрупким. При ухудшении ситуации цены могут довольно быстро пойти вверх", - отметил Ибрагимов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаАЗИЯОрмузский проливЕВРОПАЕСРУДНGoldman Sachs
 
 
