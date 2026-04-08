Отказ от российского газа только усилил риски для ЕС, считает эксперт
2026-04-08T09:50+0300
ПЕКИН, 8 апр - ПРАЙМ. Отказ от импорта нефти и газа из России не помог Евросоюзу добиться энергетической независимости, это лишь усилило риски для объединения в области энергетической безопасности, считает научный сотрудник Научно-исследовательского центра изучения Европейского союза в Сычуаньском университете (КНР) Янь Тяньцинь. Как отмечает Янь Тяньцинь в своей статье для китайской государственной газеты Global Times, конфликт на Ближнем Востоке и ситуация в Ормузском стали стресс-тестом для энергетической системы ЕС, крайне зависимого от импорта ископаемого топлива объединения. Эксперт подчеркнул, что "политика ЕС по дерусификации энергетики привела лишь к углублению зависимости". Он отметил, что, стремясь снизить зависимость от российских энергоносителей, ЕС резко сократил импорт российской нефти и планирует полностью прекратить импорт российского природного газа в следующем году. "Однако эти меры не привели к фундаментальному укреплению энергетической независимости ЕС, напротив, они лишь сместили вектор зависимости: от России - к сильной зависимости от сжиженного природного газа из США", - говорится в статье. По словам Янь Тяньциня, такая замена не снизила уязвимость энергетической системы ЕС, но сделала объединение "более восприимчивым к колебаниям мирового рынка и политическим факторам США, в результате чего риски для энергетической безопасности по-прежнему остаются весьма высокими". Реакция ЕС на риски в области энергетической безопасности на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт, оказалась недостаточно эффективной, а координация действий в энергетической сфере оказалась сопряжена с серьезными трудностями. "Столкнувшись с новой волной энергетических потрясений, ЕС реагировал медленно и осторожно, так и не сумев выработать единую и действенную стратегию", - пишет автор, подчеркивая, что это обнажает недостатки ЕС в части эффективности координации и способности к коллективным действиям в условиях крупных кризисов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
GT: отказ от нефти и газа из РФ не помог ЕС добиться энергетической независимости
