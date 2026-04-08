Заявление российской разведки о тайных планах ЕС напугало Запад - 08.04.2026, ПРАЙМ

Основатель сервисов обмена файлами Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, выразил обеспокоенность после сообщения российской службы...

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основатель сервисов обмена файлами Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, выразил обеспокоенность после сообщения российской службы внешней разведки о предполагаемых планах Евросоюза по созданию своего оружия массового поражения. "Можете себе представить, что бы произошло, если бы у Урсулы (фон дер Ляйен — прим. ред.) и Каи Каллас было ядерное оружие?" — отметил он в соцсети X.В среду служба заявила, что в Евросоюзе втайне обсуждается возможность разработки ядерного оружия для защиты от воображаемой российской угрозы. Согласно данным разведки, лидеры сообщества во главе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен демонстрируют приверженность "ядерному зонтику" США. Однако, на самом деле, они стремятся выиграть время для создания собственной оружейной промышленной базы. Руководство Евросоюза и ведущие страны ЕС вновь продемонстрировали безумие и политическую безответственность, обусловленную русофобскими настроениями, добавили в службе.

