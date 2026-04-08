В Европарламенте объяснили вывод французских золотых резервов из США

В Европарламенте объяснили вывод французских золотых резервов из США - 08.04.2026, ПРАЙМ

В Европарламенте объяснили вывод французских золотых резервов из США

Франция вывела свои свои золотые запасы из Соединенных Штатов из-за того, что Вашингтон стал непредсказуемым и ненадежным партнером, заявил РИА Новости депутат... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T06:37+0300

2026-04-08T06:37+0300

ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Франция вывела свои свои золотые запасы из Соединенных Штатов из-за того, что Вашингтон стал непредсказуемым и ненадежным партнером, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. Ранее Франция завершила процесс продажи 129 тонн золотых слитков, хранившихся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке, и вместо них приобрела в Европе слитки более высокого качества, соответствующие международным стандартам. Операция по выводу золотых резервов Франции из США длилась с июля 2025 года по январь 2026 года. Таким образом, на данный момент все золотые резервы Франции хранятся на территории республики. "Это решение продиктовано здравым смыслом. Сегодня США больше не являются надежным партнером, они стали непредсказуемыми", - сказал Мариани. По его словам, американская дипломатия стала жесткой даже по отношению к близким союзникам. "В этих условиях Франция поступает правильно, возвращая себе контроль над своим золотом: это вопрос суверенитета", - считает собеседник агентства. Евродепутат указал на то, что общая сумма средств, которые были возвращены на территорию Франции, составила почти 13 миллиардов евро, он посчитал ее "выгодной". "По сути, это прямое следствие стратегии хаоса… когда союзник становится непредсказуемым, нужно защищаться", - заключил Мариани. Президент Франции Эммануэль Макрон 3 апреля призвал ряд стран, включая европейские державы, Южную Корею, Японию, Бразилию, Австралию и Канаду, объединиться и вместе противостоять США и добиваться от них независимости. Французский лидер добавил, что республика стремится избежать становления вассалом других государств, в том числе США. Ранее агентство Блумберг указывало, что европейские лидеры пытаются дистанцироваться от США, в том числе на фоне операции Соединенных Штатов против Ирана. Президент США Дональд Трамп выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявлял, что всерьез рассматривает этот шаг после отказа альянса помочь в операции против Ирана. В Европе считают, что НАТО парализована и уже разваливается, европейские лидеры в узком кругу обсуждают, как реагировать на угрозы Трампа выйти из альянса, писало издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

сша

франция

европа

мировая экономика, сша, франция, европа, тьерри мариани, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, politico