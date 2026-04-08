Могут ли вырасти поставки российского газа в Европу

2026-04-08T11:35+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Вскоре после начала военной операции в Иране стало ясно, что российские компании, связанные с производством и поставками газа, могут стать бенефициарами конфликта, если он примет затяжную форму. В частности, можно было прогнозировать снижение дисконтов на СПГ, поставляемый в Китай или развития истории с подсанкционными российскими танкерами, перевозящими СПГ. И в самом деле, через месяц после эскалации США сняли санкции с нескольких судов, принадлежащих "Совкомфлоту" и "Дальневосточному морскому пароходству".С трубопроводным газом, однако, ситуация обстоит сложнее. Еще до начала конфликта ЕС формально утвердил план отказа от поставок российского трубопроводного газа не позднее ноября 2027 года. Тем не менее в начале апреля в Reuters сообщили о том, что среднесуточные поставки природного газа в Европу через подводный газопровод "Турецкий поток" увеличились в марте на 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигли 55 млн куб. м. Разбираемся, значит ли это, что трубопроводные поставки в ЕС могут получить вторую жизнь, и ждать ли роста поставок российского СПГ в Европу.Как устроены трубопроводные поставки в ЕСТурецкий поток состоит из двух веток, проектная мощность которых составляет 16 млрд куб м каждая. Одна из веток поставляет газ потребителям в Турции, вторая европейским потребителям, соединяясь далее с Балканским потоком, трубопроводом, транспортирующим газ далее в Европу через территорию Болгарии и Сербии. Как и у любого другого трубопровода, у Турецкого потока, есть определенный технический резерв сверх проектных мощностей — на максимуме по трубе может поставляться до 56-57 млн куб/м в день, как например в декабре 2025 года. Соответственно уровень в 55 млн куб м, о котором сообщил Reuters, близок к максимальным техническим возможностям трубы. Также не стоит забывать, что мощности ограничиваются еще и мощностями Балканского потока, которые на входе в Болгарию составляют 20 млрд куб м/год. Общий объем поставок трубопроводного газа в Европу (без Турции) в прошлом году составил 18,1 млрд куб м/год, поэтому можно предположить, что умеренный рост в 1–2 млрд куб/м вероятно, технически возможен — но не более того. Не стоит забывать и рисках физического ущерба российской инфраструктуре, возросших в последнее время. На сегодняшний день единственные остающиеся потребители российского трубопроводного газа — это Венгрия, Словакия и Сербия.Можно предположить, что существенный рост поставок через Турецкий поток в марте текущего года (+22% г/г) вероятнее всего обусловлен климатическими факторами – прошлая зима 24/25г была относительно теплой, текущая же зима была холоднее нормы, поэтому ожидаемо, что отбор газа из хранилищ и уровень закупок был выше среднего. Кроме того, очевидно, что европейские потребители стараются по максимуму обеспечить себя газом в свете временного прекращения экспорта СПГ из Персидского залива (ежегодный уровень поставок из региона составляет 112 млрд куб м СПГ или 20% от мирового производства). Учитывая выпадение данных объемов в течение уже пяти недель, и примерно еще месяца, который потребуется на запуск производственных мощностей, а также принимая во внимание тот факт, что примерно 17% катарских мощностей выведены из строя на длительный период (3–5 лет по заявлению компании) даже с немедленным возобновлением судоходства через Ормузский пролив, уже сейчас можно сказать, что более 30 млрд куб м поставок ближневосточного СПГ в этом году выпадет.Ждать ли роста поставок СПГЧто касается поставок СПГ из России, то по нашим расчетам поставки могут вырасти на 7 млн тонн (9,5 млрд куб м) в этом году, по большей части за счет роста отгрузок с Арктик СПГ2, который в конце прошлого года получил первый газовоз Арк7 со "Звезды" и планирует получить еще два в этом году (думаем, что завод сможет отгрузить 6 млн тонн СПГ по сравнению с чуть более 1 млн тонн в прошлом); плюс вероятного восстановления отгрузок с газпромовского СПГ Портовая, возобновившего поставки в конце прошлого года, после попадания под санкции в январе 2025 и примерно +1 млн тонн с Ямал СПГ, который в прошлом году закрывался на плановый ремонт в 3кв. Однако поскольку большая часть роста будет обеспечена подсанкционными проектами, данные поставки пойдут в Азию, а не Европу. Европа же намеревается полностью отказаться от поставок российского СПГ уже с начала 2027 года.Что изменится к летуМежду тем, с учетом завершения зимы с самым низким за последние 8 лет уровнем газа в европейских хранилищах — 28% — закупки ЕС для пополнения перед новым отопительным сезоном будут выше среднего. Даже с ожидаемым ростом СПГ поставок с новых проектов в Северной Америке (37 млрд куб м по прогнозам МЭА), рынок уже балансирует на тонкой грани. Еще одна-две недели продолжения де-факто перекрытия Ормузского пролива и прогноз начинает уходить в дефицит.Пока цены на газ на европейском рынке (TTF) выросли достаточно умеренно — после ценовых скачков выше $800/тыс. куб. м цена установилась на уровне около $600/тыс. куб м (+46% к среднему уровню января-февраля). Такая умеренная реакция вероятнее всего объясняется межсезоньем; с ростом спроса летом, для восполнения истощенных ПХГ и на фоне роста спроса на "охлаждение", цены могут уйти заметно выше текущих уровней.Учитывая непростую ситуацию с поставками СПГ из Ближневосточных стран, ЕС, возможно, будет готов смягчить свою позицию относительно российского газа, однако пока никаких шагов в эту сторону сделано не было.Автор — старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко

Анна Бутенко

