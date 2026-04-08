Биржевые цены на газ в Европе в среду продолжают снижаться и теряют примерно 10% на новостях о двухнедельном перемирии США и Ирана, держатся ниже 540 долларов... | 08.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду продолжают снижаться и теряют примерно 10% на новостях о двухнедельном перемирии США и Ирана, держатся ниже 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 518,6 доллара (-18,5%), что пока является ценовым минимумом с начала дня. Затем цены немного скорректировались. В середине дня поднимались максимум до 554 долларов (-7,3%). Однако после сообщений о планах Катара возобновить производство сжиженного природного газа (СПГ) на крупнейшем заводе котировки ненадолго ускоряли снижение, опускаясь на 12,3% до 524,2 доллара. По состоянию на 16.59 мск цена газа в Европе составляла 536,1 доллара (-10,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 597,6 доллара за тысячу кубометров. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости.

