https://1prime.ru/20260408/gaz-869012601.html
Биржевые цены на газ в Европе в среду продолжают снижаться
2026-04-08T17:42+0300
газ
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867969106_0:152:2874:1769_1920x0_80_0_0_4b15b6630fe7f37c2ecb2cc55b69760c.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду продолжают снижаться и теряют примерно 10% на новостях о двухнедельном перемирии США и Ирана, держатся ниже 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 518,6 доллара (-18,5%), что пока является ценовым минимумом с начала дня. Затем цены немного скорректировались. В середине дня поднимались максимум до 554 долларов (-7,3%). Однако после сообщений о планах Катара возобновить производство сжиженного природного газа (СПГ) на крупнейшем заводе котировки ненадолго ускоряли снижение, опускаясь на 12,3% до 524,2 доллара. По состоянию на 16.59 мск цена газа в Европе составляла 536,1 доллара (-10,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 597,6 доллара за тысячу кубометров. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867969106_479:0:2874:1796_1920x0_80_0_0_ebf24aa7b7f8ded106c7d17d0a177eb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Биржевые цены на газ Европе теряют 10% на новостях о перемирии США и Ирана
