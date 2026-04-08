Гепатолог рассказала, сколько куличей можно есть в день - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/gepatolog-868992696.html
Гепатолог рассказала, сколько куличей можно есть в день
Гепатолог рассказала, сколько куличей можно есть в день - 08.04.2026, ПРАЙМ
Гепатолог рассказала, сколько куличей можно есть в день
Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что на пасхальные праздники в день можно употреблять... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T01:46+0300
2026-04-08T01:46+0300
здоровье
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868992696.jpg?1775602004
КИШИНЕВ, 8 апр - ПРАЙМ. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что на пасхальные праздники в день можно употреблять не более 150 грамм куличей, чтобы не навредить здоровью. "Если вы хотите отметить пасхальные праздники без вреда для здоровья, то в день нужно употреблять не более 100-150 грамм куличей. Идеально было бы использовать "вчерашнюю выпечку", то есть дать ей постоять 1-2 дня до употребления, поскольку свежая дрожжевая выпечка может вызвать тяжесть в желудке, боли в животе, дискомфорт в кишечнике. При этом куличи можно есть на завтрак и на обед, но постарайтесь избегать их вечером", - заявила врач РИА Новости. По словам Царан, норма употребления куличей зависит от их состава. Сейчас многие добавляют в выпечку не только изюм и цукаты, но и орехи, кремовые начинки, шоколадные прослойки. "Чем больше добавок в куличе, тем меньшую порцию вы можете съесть. Кроме того, подобная "диета" не может продолжаться долго, не стоит растягивать застолье на неделю", - добавила эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , бизнес
Здоровье, Общество , Бизнес
01:46 08.04.2026
 
Гепатолог рассказала, сколько куличей можно есть в день

Врач Царан: на Пасху в день можно употреблять не более 150 грамм куличей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 8 апр - ПРАЙМ. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что на пасхальные праздники в день можно употреблять не более 150 грамм куличей, чтобы не навредить здоровью.
"Если вы хотите отметить пасхальные праздники без вреда для здоровья, то в день нужно употреблять не более 100-150 грамм куличей. Идеально было бы использовать "вчерашнюю выпечку", то есть дать ей постоять 1-2 дня до употребления, поскольку свежая дрожжевая выпечка может вызвать тяжесть в желудке, боли в животе, дискомфорт в кишечнике. При этом куличи можно есть на завтрак и на обед, но постарайтесь избегать их вечером", - заявила врач РИА Новости.
По словам Царан, норма употребления куличей зависит от их состава. Сейчас многие добавляют в выпечку не только изюм и цукаты, но и орехи, кремовые начинки, шоколадные прослойки.
"Чем больше добавок в куличе, тем меньшую порцию вы можете съесть. Кроме того, подобная "диета" не может продолжаться долго, не стоит растягивать застолье на неделю", - добавила эксперт.
 
ЗдоровьеОбществоБизнес
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала