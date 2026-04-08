Гепатолог рассказала, сколько куличей можно есть в день

Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что на пасхальные праздники в день можно употреблять... | 08.04.2026, ПРАЙМ

КИШИНЕВ, 8 апр - ПРАЙМ. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что на пасхальные праздники в день можно употреблять не более 150 грамм куличей, чтобы не навредить здоровью. "Если вы хотите отметить пасхальные праздники без вреда для здоровья, то в день нужно употреблять не более 100-150 грамм куличей. Идеально было бы использовать "вчерашнюю выпечку", то есть дать ей постоять 1-2 дня до употребления, поскольку свежая дрожжевая выпечка может вызвать тяжесть в желудке, боли в животе, дискомфорт в кишечнике. При этом куличи можно есть на завтрак и на обед, но постарайтесь избегать их вечером", - заявила врач РИА Новости. По словам Царан, норма употребления куличей зависит от их состава. Сейчас многие добавляют в выпечку не только изюм и цукаты, но и орехи, кремовые начинки, шоколадные прослойки. "Чем больше добавок в куличе, тем меньшую порцию вы можете съесть. Кроме того, подобная "диета" не может продолжаться долго, не стоит растягивать застолье на неделю", - добавила эксперт.

