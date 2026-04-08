https://1prime.ru/20260408/gosduma-868991645.html
В Госдуме предложили конкретизировать уведомления об изменении платы за ЖКУ
2026-04-08T00:19+0300
финансы
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868991645.jpg?1775596760
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается закрепить, что уведомление должно содержать полный и понятный перечень информации: размер платы до и после изменения, разницу по каждому виду услуги, основания для повышения и дату вступления новых тарифов в силу.
Проектом также предлагается установить обязанность доводить эту информацию до граждан всеми доступными способами - через государственные информационные системы, электронную почту, заказные письма, платежные документы или размещение в подъездах.
"Сегодня люди часто узнают о повышении коммунальных платежей постфактум - уже из квитанций. Это недопустимо. Граждане должны заранее понимать, за что и почему они платят больше. Мы предлагаем сделать систему максимально прозрачной и понятной для каждого", - сказал Гусев РИА Новости.
По словам депутата, инициатива направлена на защиту прав граждан и наведение порядка в сфере ЖКХ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
