В Госдуме предложили конкретизировать уведомления об изменении платы за ЖКУ - 08.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили конкретизировать уведомления об изменении платы за ЖКУ
2026-04-08T00:19+0300
финансы
общество
россия
Депутат Гусев предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении платы за ЖКУ

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается закрепить, что уведомление должно содержать полный и понятный перечень информации: размер платы до и после изменения, разницу по каждому виду услуги, основания для повышения и дату вступления новых тарифов в силу.
Проектом также предлагается установить обязанность доводить эту информацию до граждан всеми доступными способами - через государственные информационные системы, электронную почту, заказные письма, платежные документы или размещение в подъездах.
"Сегодня люди часто узнают о повышении коммунальных платежей постфактум - уже из квитанций. Это недопустимо. Граждане должны заранее понимать, за что и почему они платят больше. Мы предлагаем сделать систему максимально прозрачной и понятной для каждого", - сказал Гусев РИА Новости.
По словам депутата, инициатива направлена на защиту прав граждан и наведение порядка в сфере ЖКХ.
 
