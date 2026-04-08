В Госдуме предложили конкретизировать уведомления об изменении платы за ЖКУ

В Госдуме предложили конкретизировать уведомления об изменении платы за ЖКУ - 08.04.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили конкретизировать уведомления об изменении платы за ЖКУ

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T00:19+0300

2026-04-08T00:19+0300

2026-04-08T00:19+0300

финансы

общество

россия

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается закрепить, что уведомление должно содержать полный и понятный перечень информации: размер платы до и после изменения, разницу по каждому виду услуги, основания для повышения и дату вступления новых тарифов в силу. Проектом также предлагается установить обязанность доводить эту информацию до граждан всеми доступными способами - через государственные информационные системы, электронную почту, заказные письма, платежные документы или размещение в подъездах. "Сегодня люди часто узнают о повышении коммунальных платежей постфактум - уже из квитанций. Это недопустимо. Граждане должны заранее понимать, за что и почему они платят больше. Мы предлагаем сделать систему максимально прозрачной и понятной для каждого", - сказал Гусев РИА Новости. По словам депутата, инициатива направлена на защиту прав граждан и наведение порядка в сфере ЖКХ.

финансы, общество , россия