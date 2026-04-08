Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС - 08.04.2026, ПРАЙМ
Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС
Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС - 08.04.2026, ПРАЙМ
Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС
Уже порядка 10 миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Уже порядка 10 миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "10 миллионов граждан инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе", - сообщил он в кулуарах международной конференции Data Fusion. Вице-премьер подчеркнул, что с момента возможности регистрации биометрии 70% от всех саморегистраций пришлись на 2025 год. Он отметил, что интерес граждан к биометрии растет. Во многом этот рост обусловлен расширением перечня доступных сервисов с применением такой технологии. На сегодняшний день гражданам доступны 20 биометрических услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других. Григоренко напомнил, что биометрия добровольна и выступает как альтернативный способ получения государственных и коммерческих услуг.
россия, общество , рф, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Григоренко
13:00 08.04.2026
 
Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС

Порядка 10 миллионов россиян зарегистрировали биометрию в Единой биометрической системе

Турникет с системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Турникет с системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Уже порядка 10 миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"10 миллионов граждан инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе", - сообщил он в кулуарах международной конференции Data Fusion.
Вице-премьер подчеркнул, что с момента возможности регистрации биометрии 70% от всех саморегистраций пришлись на 2025 год. Он отметил, что интерес граждан к биометрии растет. Во многом этот рост обусловлен расширением перечня доступных сервисов с применением такой технологии.
На сегодняшний день гражданам доступны 20 биометрических услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.
Григоренко напомнил, что биометрия добровольна и выступает как альтернативный способ получения государственных и коммерческих услуг.
 
