https://1prime.ru/20260408/grigorenko-869005124.html

Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС

Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС - 08.04.2026, ПРАЙМ

Около десяти миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в ЕБС

Уже порядка 10 миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T13:00+0300

2026-04-08T13:00+0300

2026-04-08T13:00+0300

россия

общество

рф

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573470_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_6bc8fa813087491ee59171016ef118fa.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Уже порядка 10 миллионов россиян зарегистрировали свою биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "10 миллионов граждан инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе", - сообщил он в кулуарах международной конференции Data Fusion. Вице-премьер подчеркнул, что с момента возможности регистрации биометрии 70% от всех саморегистраций пришлись на 2025 год. Он отметил, что интерес граждан к биометрии растет. Во многом этот рост обусловлен расширением перечня доступных сервисов с применением такой технологии. На сегодняшний день гражданам доступны 20 биометрических услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других. Григоренко напомнил, что биометрия добровольна и выступает как альтернативный способ получения государственных и коммерческих услуг.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, дмитрий григоренко