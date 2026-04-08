Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в России в пилотном режиме
2026-04-08T13:01+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в России в пилотном режиме, однако пока при посадке надо иметь с собой бумажный паспорт, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Россияне теперь могут воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрии", - сообщил он в рамках пленарной сессии на шестой ежегодной международной конференции Data Fusion. Он добавил, что для использования сервиса пассажиру необходимо иметь подтвержденную биометрию. Зарегистрировать ее можно в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого требуется предоставить согласие на обработку персональных данных. Подтверждение личности проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии. "На период пилотной эксплуатации сервиса пассажиру следует иметь при себе удостоверяющий личность документ, данные которого были использованы при покупке билета", - пояснил Григоренко.
