Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/gtes-869018361.html
Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году
Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году
2026-04-08T23:48+0300
газ
сербия
азербайджан
баку
александр вучич
socar
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Флаг Сербии. Архивное фото
© flickr.com / graneits
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 8 апр – ПРАЙМ. Сербия и Азербайджан планируют завершить строительство газотурбинной электростанции на юге Сербии (ГТЭС) в 2030 году, после чего потребление азербайджанского газа в Сербии значительно вырастет, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Глава минэнерго Сербии в среду провела в Баку встречи с членами правительства Азербайджана и руководством нефтегазовой госкомпании SOCAR.
"Намереваемся в ближайший месяц согласовать и формализовать основные положения и коммерческие условия для строительства ГТЭС, сроки проектирования и строительства. С завершением строительства ГТЭС в 2030 году потребление газа бы значительно выросло", - цитирует пресс-служба минэнерго.
Она уточнила, что необходимые для работы электростанции 600 миллионов кубических метров газа в год потребуют полной загрузки соединительного газопровода между Болгарией и Сербией, по которому сейчас поступает газ из Азербайджана. В 2025 году официальный Баку поставлял Белграду около 2 миллиона кубометров газа в сутки.
Министерство горного дела и энергетики сообщило в середине февраля, что власти Сербии построят совместно с Азербайджаном ГТЭС мощностью 500 мегаватт, 350 из которых будет приходится на электрическую и 150 мегаватт - на тепловую энергию.
В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля стороны подписали соглашение о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией на юге Сербии. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства ГТЭС.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на 3 месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала