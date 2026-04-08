https://1prime.ru/20260408/gtes-869018361.html
Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году
Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году - 08.04.2026, ПРАЙМ
Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году
Сербия и Азербайджан планируют завершить строительство газотурбинной электростанции на юге Сербии (ГТЭС) в 2030 году, после чего потребление азербайджанского... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T23:48+0300
2026-04-08T23:48+0300
2026-04-08T23:48+0300
газ
сербия
азербайджан
баку
александр вучич
socar
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 8 апр – ПРАЙМ. Сербия и Азербайджан планируют завершить строительство газотурбинной электростанции на юге Сербии (ГТЭС) в 2030 году, после чего потребление азербайджанского газа в Сербии значительно вырастет, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Глава минэнерго Сербии в среду провела в Баку встречи с членами правительства Азербайджана и руководством нефтегазовой госкомпании SOCAR. "Намереваемся в ближайший месяц согласовать и формализовать основные положения и коммерческие условия для строительства ГТЭС, сроки проектирования и строительства. С завершением строительства ГТЭС в 2030 году потребление газа бы значительно выросло", - цитирует пресс-служба минэнерго. Она уточнила, что необходимые для работы электростанции 600 миллионов кубических метров газа в год потребуют полной загрузки соединительного газопровода между Болгарией и Сербией, по которому сейчас поступает газ из Азербайджана. В 2025 году официальный Баку поставлял Белграду около 2 миллиона кубометров газа в сутки. Министерство горного дела и энергетики сообщило в середине февраля, что власти Сербии построят совместно с Азербайджаном ГТЭС мощностью 500 мегаватт, 350 из которых будет приходится на электрическую и 150 мегаватт - на тепловую энергию. В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля стороны подписали соглашение о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией на юге Сербии. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства ГТЭС. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на 3 месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
сербия
азербайджан
баку
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сербия, азербайджан, баку, александр вучич, socar, газопровод "турецкий поток"
Газ, СЕРБИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Александр Вучич, SOCAR, Газопровод "Турецкий поток"
Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году
Сербия и Азербайджан планируют завершить строительство ГТЭС в 2030 году
БЕЛГРАД, 8 апр – ПРАЙМ. Сербия и Азербайджан планируют завершить строительство газотурбинной электростанции на юге Сербии (ГТЭС) в 2030 году, после чего потребление азербайджанского газа в Сербии значительно вырастет, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Глава минэнерго Сербии
в среду провела в Баку
встречи с членами правительства Азербайджана
и руководством нефтегазовой госкомпании SOCAR
.
"Намереваемся в ближайший месяц согласовать и формализовать основные положения и коммерческие условия для строительства ГТЭС, сроки проектирования и строительства. С завершением строительства ГТЭС в 2030 году потребление газа бы значительно выросло", - цитирует пресс-служба минэнерго.
Она уточнила, что необходимые для работы электростанции 600 миллионов кубических метров газа в год потребуют полной загрузки соединительного газопровода между Болгарией
и Сербией, по которому сейчас поступает газ из Азербайджана. В 2025 году официальный Баку поставлял Белграду
около 2 миллиона кубометров газа в сутки.
Министерство горного дела и энергетики сообщило в середине февраля, что власти Сербии построят совместно с Азербайджаном ГТЭС мощностью 500 мегаватт, 350 из которых будет приходится на электрическую и 150 мегаватт - на тепловую энергию.
В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля стороны подписали соглашение о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией на юге Сербии. Президент Сербии Александр Вучич
тогда заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства ГТЭС.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ
через "Турецкий
поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на 3 месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
