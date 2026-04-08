Сербия и Азербайджан планируют достроить ГТЭС в 2030 году

2026-04-08T23:48+0300

БЕЛГРАД, 8 апр – ПРАЙМ. Сербия и Азербайджан планируют завершить строительство газотурбинной электростанции на юге Сербии (ГТЭС) в 2030 году, после чего потребление азербайджанского газа в Сербии значительно вырастет, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Глава минэнерго Сербии в среду провела в Баку встречи с членами правительства Азербайджана и руководством нефтегазовой госкомпании SOCAR. "Намереваемся в ближайший месяц согласовать и формализовать основные положения и коммерческие условия для строительства ГТЭС, сроки проектирования и строительства. С завершением строительства ГТЭС в 2030 году потребление газа бы значительно выросло", - цитирует пресс-служба минэнерго. Она уточнила, что необходимые для работы электростанции 600 миллионов кубических метров газа в год потребуют полной загрузки соединительного газопровода между Болгарией и Сербией, по которому сейчас поступает газ из Азербайджана. В 2025 году официальный Баку поставлял Белграду около 2 миллиона кубометров газа в сутки. Министерство горного дела и энергетики сообщило в середине февраля, что власти Сербии построят совместно с Азербайджаном ГТЭС мощностью 500 мегаватт, 350 из которых будет приходится на электрическую и 150 мегаватт - на тепловую энергию. В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля стороны подписали соглашение о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией на юге Сербии. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев гарантировал ему помощь в реализации проекта строительства ГТЭС. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на 3 месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

2026

ru-RU

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

