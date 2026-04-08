Биржевые цены на газ в Европе упали на 14 процентов - 08.04.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе упали на 14 процентов
Биржевые цены на газ в Европе упали на 14 процентов - 08.04.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе упали на 14 процентов
Биржевые цены на газ в Европе в среду упали на 14% - до 545 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T19:59+0300
2026-04-08T19:59+0300
газ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду упали на 14% - до 545 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 518,6 доллара (-18,5%), что стало ценовым минимумом среды. Ценовой максимум составил 554,1 доллара (-12,9%). Последние фьючерсы торговались по 545,1 доллара (-14,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 636,4 доллара за тысячу кубометров. Президент США Дональд Трамп ранее в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости.
19:59 08.04.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе упали на 14 процентов

Биржевые цены на газ в Европе в среду упали до $545 за тыс кубометров

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду упали на 14% - до 545 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 518,6 доллара (-18,5%), что стало ценовым минимумом среды. Ценовой максимум составил 554,1 доллара (-12,9%). Последние фьючерсы торговались по 545,1 доллара (-14,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 636,4 доллара за тысячу кубометров.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов, следует из расчетов РИА Новости.
