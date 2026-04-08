Импорт корейской лапши в Россию в 2025 году вырос на 58%

2026-04-08T05:24+0300

СЕУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Импорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи в Россию в 2025 году достиг 52 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 58% по сравнению с предыдущим годом, сообщила южнокорейская компания-производитель лапши Nongshim. "Фактически в 2025 году импорт корейской лапши в Россию достиг 52 миллионов долларов, увеличившись на 58% по сравнению с предыдущим годом", - говорится в заявлении на сайте компании. В Nongshim отметили, что рост спроса связан в том числе с популярностью корейской поп-культуры, включая K-pop и телесериалы, что повышает интерес российских потребителей к корейской продукции. Ранее сообщалось, что раменный гигант Южной Кореи Nongshim откроет в июне торговую дочернюю компанию в Москве. Компания создаст в российской столице структуру Nongshim Rus LLC, которая станет базой для продвижения продукции на рынке России, а также в странах СНГ. Nongshim - крупнейший производитель лапши быстрого приготовления в Южной Корее и лидер национального рынка с долей более 50%. Компания основана в 1965 году и выпускает лапшу рамён, снеки и продукты быстрого приготовления. Среди самых известных брендов - Shin Ramyun ("Син рамен"), Neoguri ("Ногури") и Chapagetti ("Чапагетти"), продукция компании продается более чем в 100 странах мира.

