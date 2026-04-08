Индексы АТР заметно поднялись в ожидании открытия Ормузского пролива - 08.04.2026, ПРАЙМ
Индексы АТР заметно поднялись в ожидании открытия Ормузского пролива
Индексы АТР заметно поднялись в ожидании открытия Ормузского пролива
12:06 08.04.2026
 
Индексы АТР заметно поднялись в ожидании открытия Ормузского пролива

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заметно выросли в среду, при этом южнокорейский KOSPI поднялся почти на 7%, благодаря анонсированному перемирию США и Ирана и открытию Ормузского пролива для прохода судов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 6,87%, до 5 872,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,55%, до 8 951,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 5,42%, до 56 327,5 пункта, индекс шанхайской биржи Shanghai Composite - на 2,69%, до 3 995 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,35%, до 2 627,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,09%, до 25 893,02 пункта.
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.
"Эти переговоры и отступление от края пропасти, несомненно, позитивны, в том числе и для Азии, которая несоразмерно страдает от закрытия Ормузского пролива", - цитирует агентство Рейтер аналитиков MUFG.
 
