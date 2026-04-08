Инфляция в России за период с 31 марта по 6 апреля составила 0,19 процента

Инфляция в России на неделе с 31 марта по 6 апреля составила 0,19%, с начала года цены выросли на 3,15%, сообщил в среду Росстат. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T19:18+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 31 марта по 6 апреля составила 0,19%, с начала года цены выросли на 3,15%, сообщил в среду Росстат. "За период с 31 марта по 6 апреля 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала месяца – 100,17%, с начала года – 103,15%", - говорится в публикации статистического ведомства. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем выросли на 0,2%. В том числе подорожали помидоры - на 2%, морковь - на 1,8%, капуста - на 0,9%, картофель и яблоки - на 0,6%, свекла - на 0,5%. Подешевели огурцы - на 2,6%, лук - на 0,4%, бананы - на 0,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 31 марта по 6 апреля подорожали сахар - на 1,4%, фруктово-ягодные, овощные и мясные консервы для детского питания - на 1,2%, 1% и 0,8% соответственно, яйца - на 0,7%, подсолнечное масло, пшено, вермишель и соль - на 0,4%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и чай - на 0,3%, свинина, мясо кур, рыба мороженая, кефир, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, печенье - на 0,2%, баранина, сметана, ржаной и пшеничный хлеб - на 0,1%. Подешевели: мука - на 0,5%, рис - на 0,3%, сливочное масло - на 0,2%, сосиски, сардельки и творог - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 31 марта по 6 апреля подорожали сухие корма для домашних животных и зубные пасты - на 0,7%, хозяйственное мыло - на 0,4%, туалетное мыло и спички - на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%. Снизились цены на туалетную бумагу, пеленки для новорожденных и стиральные порошки - на 0,3%. Электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,2%, телевизоры подешевели - на 0,3%, смартфоны - на 0,1%. Цена на отечественные легковые автомобили выросла на 0,1%, на иностранные - не изменилась. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, активированный уголь стал дороже на 1,3%, валидол и ренгалин - на 0,7%, корвалол - на 0,6%, левомеколь - на 0,5%, метамизол натрия - на 0,4%, римантадин - на 0,3% и нафазолин - на 0,1%. Снизились цены на нимесулид - на 0,2%.

