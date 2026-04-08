Иркутская нефтяная компания начала добычу лития из пластовых вод

Иркутская нефтяная компания начала добычу лития из пластовых вод - 08.04.2026, ПРАЙМ

Иркутская нефтяная компания начала добычу лития из пластовых вод

Иркутская нефтяная компания (ИНК) начала добычу лития из пластовых вод, но пока не теми темпами, как хотелось бы, заявила член совета директоров компании Марина | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T22:46+0300

2026-04-08T22:46+0300

2026-04-08T22:46+0300

рф

александр козлов

инк

минприроды

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК) начала добычу лития из пластовых вод, но пока не теми темпами, как хотелось бы, заявила член совета директоров компании Марина Седых. "Мы же из воды тоже извлекаем попутные компоненты - литий. Первые вообще в мире, потому что литий из рассолов никто не получал до нас. Мы вот мучаемся с ним. Ну как мучаемся - добываем, конечно, но не так, как хотелось быстро", - сказала она в ходе молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица". В сентябре глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщал РИА Новости, что в России разработаны технологии извлечения лития из промышленных подземных вод, ИНК проводит опытно-промышленные испытания, планирует извлекать до 12 тысяч тонн карбоната, хотя потенциал - до 80 тысяч тонн. ИНК предоставлена лицензия на месторождение имени В.И. Кокорина. Запасы промышленных вод здесь утверждены на пять лет в объеме 17 тысяч кубометров в сутки. Содержание лития - от 169 до 383 миллиграммов на кубический дециметр, говорил министр. Литий является основным сырьем для аккумуляторов. Также он используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и в других сферах.

рф

рф, александр козлов, инк, минприроды