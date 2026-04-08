Посол Ирана сделал заявление о переговорах с США

Посол Ирана в Пакистане, Реза Амири Могаддам, заявил в соцсети Х, что конфликт между Ираном и США вышел из критической стадии. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T03:08+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Посол Ирана в Пакистане, Реза Амири Могаддам, заявил в соцсети Х, что конфликт между Ираном и США вышел из критической стадии. "На данный момент мы сделали шаг вперед из критического и деликатного этапа", — отметил он. Могаддам подчеркнул, что следующий этап будет посвящен взаимопониманию, а не громким заявлениям. "Следите за обновлениями", — заключил дипломат. Ранее CNN сообщал, что по информации от источников, США и Иран могут достичь успехов на переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются на фоне скорого истечения срока его ультиматума. Во вторник вечером премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана. Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

