Посол Ирана сделал заявление о переговорах с США - 08.04.2026, ПРАЙМ
Посол Ирана сделал заявление о переговорах с США
03:08 08.04.2026 (обновлено: 03:10 08.04.2026)
 
Посол Ирана сделал заявление о переговорах с США

Посол Ирана Могаддам заявил, что Вашингтон и Тегеран вышли из критической фазы переговоров

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Посол Ирана в Пакистане, Реза Амири Могаддам, заявил в соцсети Х, что конфликт между Ираном и США вышел из критической стадии.
"На данный момент мы сделали шаг вперед из критического и деликатного этапа", — отметил он.
Могаддам подчеркнул, что следующий этап будет посвящен взаимопониманию, а не громким заявлениям.
"Следите за обновлениями", — заключил дипломат.
Ранее CNN сообщал, что по информации от источников, США и Иран могут достичь успехов на переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются на фоне скорого истечения срока его ультиматума.
Во вторник вечером премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
 
