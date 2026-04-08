СМИ: Иран договорился с США о перемирии после обращения двух стран - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/iran-868995157.html
СМИ: Иран договорился с США о перемирии после обращения двух стран
В результате дипломатических усилий Пакистана и вмешательства Китая, Иран согласился на прекращение огня с Соединенными Штатами, как сообщает американская... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T04:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В результате дипломатических усилий Пакистана и вмешательства Китая, Иран согласился на прекращение огня с Соединенными Штатами, как сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на свои источники. "Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня после отчаянных дипломатических усилий Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая — ключевого союзника, который призвал Иран проявить гибкость и разрядить напряженность, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономического ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре", — говорится в материале.Согласно информации из иранских источников, перемирие было одобрено новым верховным лидером аятоллой Моджтабой Хаменеи. Газета отмечает, что всего три недели назад президент Трамп заявлял о якобы неминуемой "капитуляции" Ирана, но теперь согласился на двухнедельное перемирие с Тегераном. Ранее президент США заявил о достижении договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном. По его словам, Тегеран также согласился обеспечить безопасность морского судоходства в Ормузском проливе. При этом срок ультиматума, выдвинутого Трампом, истекал в 3:00 мск в среду. Он требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, пригрозив в противном случае ударами по мостам и электростанциям Ирана. Иранская сторона обещала предпринять ответные меры, если США реализуют свои угрозы. В преддверии этого премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить срок для достижения соглашения между США и Ираном на две недели. Он также призвал Тегеран в знак доброй воли открыть Ормузский пролив на этот срок. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8f291d208df20d5b16f95b739dd3b813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
NYT: Иран договорился о перемирии с США после обращения Пакистана и Китая

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В результате дипломатических усилий Пакистана и вмешательства Китая, Иран согласился на прекращение огня с Соединенными Штатами, как сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.
"Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня после отчаянных дипломатических усилий Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая — ключевого союзника, который призвал Иран проявить гибкость и разрядить напряженность, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономического ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре", — говорится в материале.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
В конгрессе США выступили с требованием по войне с Ираном
04:11
Согласно информации из иранских источников, перемирие было одобрено новым верховным лидером аятоллой Моджтабой Хаменеи. Газета отмечает, что всего три недели назад президент Трамп заявлял о якобы неминуемой "капитуляции" Ирана, но теперь согласился на двухнедельное перемирие с Тегераном.
Ранее президент США заявил о достижении договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном. По его словам, Тегеран также согласился обеспечить безопасность морского судоходства в Ормузском проливе. При этом срок ультиматума, выдвинутого Трампом, истекал в 3:00 мск в среду. Он требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, пригрозив в противном случае ударами по мостам и электростанциям Ирана. Иранская сторона обещала предпринять ответные меры, если США реализуют свои угрозы.
В преддверии этого премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить срок для достижения соглашения между США и Ираном на две недели. Он также призвал Тегеран в знак доброй воли открыть Ормузский пролив на этот срок. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Посол Ирана сделал заявление о переговорах с США
03:08
 
Мировая экономикаОбществоИРАНПАКИСТАНТегеран
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала