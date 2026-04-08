СМИ: Иран договорился с США о перемирии после обращения двух стран

В результате дипломатических усилий Пакистана и вмешательства Китая, Иран согласился на прекращение огня с Соединенными Штатами, как сообщает американская... | 08.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В результате дипломатических усилий Пакистана и вмешательства Китая, Иран согласился на прекращение огня с Соединенными Штатами, как сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на свои источники. "Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня после отчаянных дипломатических усилий Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая — ключевого союзника, который призвал Иран проявить гибкость и разрядить напряженность, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономического ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре", — говорится в материале.Согласно информации из иранских источников, перемирие было одобрено новым верховным лидером аятоллой Моджтабой Хаменеи. Газета отмечает, что всего три недели назад президент Трамп заявлял о якобы неминуемой "капитуляции" Ирана, но теперь согласился на двухнедельное перемирие с Тегераном. Ранее президент США заявил о достижении договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном. По его словам, Тегеран также согласился обеспечить безопасность морского судоходства в Ормузском проливе. При этом срок ультиматума, выдвинутого Трампом, истекал в 3:00 мск в среду. Он требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, пригрозив в противном случае ударами по мостам и электростанциям Ирана. Иранская сторона обещала предпринять ответные меры, если США реализуют свои угрозы. В преддверии этого премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить срок для достижения соглашения между США и Ираном на две недели. Он также призвал Тегеран в знак доброй воли открыть Ормузский пролив на этот срок. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.

https://1prime.ru/20260408/ssha-868994844.html

https://1prime.ru/20260408/iran-868993462.html

