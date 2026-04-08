В Иране высказались об Ормузском проливе после слов Трампа о перемирии - 08.04.2026, ПРАЙМ
В Иране высказались об Ормузском проливе после слов Трампа о перемирии
Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
В Иране высказались об Ормузском проливе после слов Трампа о перемирии

Глава МИД Ирана Аракчи: Ормузский пролив будет открыт для кораблей в течение двух недель

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ормузский пролив будет открыт на две недели для безопасного прохода в условиях перемирия, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи через социальную сеть X.
"В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с Вооруженными силами Ирана и с должным учетом технических ограничений", — говорится в публикации.
Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что между США и Ираном достигнута договоренность о временном перемирии на две недели. Иран предоставил список из 10 пунктов, который может стать основой для дальнейших переговоров, отметил он.
Высший совет национальной безопасности Ирана позже объявил о своей победе в конфликте с Соединенными Штатами, утверждая, что США приняли предложение Тегерана из этих 10 пунктов. В соответствии с этими условиями, США, как утверждает иранский совбеза, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить компенсацию, снять санкции, продолжить обогащение урана и вывести свои войска с Ближнего Востока.
Переговоры между двумя странами начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Иран выделил на переговорный процесс две недели, в течение которых будет действовать режим прекращения огня. Тем не менее, иранский совбез подчеркнул, что переговоры с США не означают полного завершения военного противостояния.
