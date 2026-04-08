https://1prime.ru/20260408/iran-868998675.html

СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия - 08.04.2026, ПРАЙМ

СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия

В рамках соглашения о перемирии между США и Ираном, Иран и Оман начнут взимать плату за разрешение на судоходство через Ормузский пролив, сообщает Associated... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T07:04+0300

2026-04-08T07:04+0300

2026-04-08T07:04+0300

иран

сша

оман

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349169_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ba895c8ddf3ee434bfcde39470ee6c30.jpg

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В рамках соглашения о перемирии между США и Ираном, Иран и Оман начнут взимать плату за разрешение на судоходство через Ормузский пролив, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские источники. "План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", — говорится в материале.Собранные средства, как утверждается, Иран направит на восстановление страны. "Ранее этот пролив считался международным водным путем, и никто никогда не платил пошлины", — отмечается в материале.В ночь на среду президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Он указал, что американская сторона получила предложение от Ирана из 10 пунктов, которое может послужить основой для дальнейших переговоров. Высший совет национальной безопасности Ирана после этого заявил о своей победе в противостоянии с Соединенными Штатами, утверждая, что США приняли их предложение из 10 пунктов. По словам иранского совета, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить компенсации, снять санкции, позволить продолжить обогащение урана и вывести войска с Ближнего Востока. Переговоры между Ираном и США начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Для всего переговорного процесса Тегеран выделил две недели, на этот срок будет действовать режим прекращения огня. Однако иранский совет подчеркнул, что этот процесс переговоров не означает окончания конфликта с США.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, оман, дональд трамп