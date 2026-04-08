СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия - 08.04.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия
СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия - 08.04.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия
В рамках соглашения о перемирии между США и Ираном, Иран и Оман начнут взимать плату за разрешение на судоходство через Ормузский пролив, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские источники. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:04+0300
2026-04-08T07:04+0300
иран
сша
оман
дональд трамп
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В рамках соглашения о перемирии между США и Ираном, Иран и Оман начнут взимать плату за разрешение на судоходство через Ормузский пролив, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские источники. "План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", — говорится в материале.Собранные средства, как утверждается, Иран направит на восстановление страны. "Ранее этот пролив считался международным водным путем, и никто никогда не платил пошлины", — отмечается в материале.В ночь на среду президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Он указал, что американская сторона получила предложение от Ирана из 10 пунктов, которое может послужить основой для дальнейших переговоров. Высший совет национальной безопасности Ирана после этого заявил о своей победе в противостоянии с Соединенными Штатами, утверждая, что США приняли их предложение из 10 пунктов. По словам иранского совета, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить компенсации, снять санкции, позволить продолжить обогащение урана и вывести войска с Ближнего Востока. Переговоры между Ираном и США начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Для всего переговорного процесса Тегеран выделил две недели, на этот срок будет действовать режим прекращения огня. Однако иранский совет подчеркнул, что этот процесс переговоров не означает окончания конфликта с США.
иран
сша
оман
иран, сша, оман, дональд трамп
ИРАН, США, ОМАН, Дональд Трамп
07:04 08.04.2026
 
СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия

AP: Иран и Оман будут взимать плату за проход кораблей через Ормузский пролив

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В рамках соглашения о перемирии между США и Ираном, Иран и Оман начнут взимать плату за разрешение на судоходство через Ормузский пролив, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские источники.
"План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", — говорится в материале.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
"Были разоблачены": в США нашли виновного в перемирии с Ираном
06:59
Собранные средства, как утверждается, Иран направит на восстановление страны.
"Ранее этот пролив считался международным водным путем, и никто никогда не платил пошлины", — отмечается в материале.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Он указал, что американская сторона получила предложение от Ирана из 10 пунктов, которое может послужить основой для дальнейших переговоров.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
СМИ: Иран договорился с США о перемирии после обращения двух стран
04:21
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого заявил о своей победе в противостоянии с Соединенными Штатами, утверждая, что США приняли их предложение из 10 пунктов. По словам иранского совета, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить компенсации, снять санкции, позволить продолжить обогащение урана и вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры между Ираном и США начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Для всего переговорного процесса Тегеран выделил две недели, на этот срок будет действовать режим прекращения огня. Однако иранский совет подчеркнул, что этот процесс переговоров не означает окончания конфликта с США.
ИРАНСШАОМАНДональд Трамп
 
 
