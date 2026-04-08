СМИ назвали условие судоходства в Ормузском проливе после перемирия

AP: Иран и Оман будут взимать плату за проход кораблей через Ормузский пролив
© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В рамках соглашения о перемирии между США и Ираном, Иран и Оман начнут взимать плату за разрешение на судоходство через Ормузский пролив, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские источники.
Собранные средства, как утверждается, Иран направит на восстановление страны.
"Ранее этот пролив считался международным водным путем, и никто никогда не платил пошлины", — отмечается в материале.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Он указал, что американская сторона получила предложение от Ирана из 10 пунктов, которое может послужить основой для дальнейших переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого заявил о своей победе в противостоянии с Соединенными Штатами, утверждая, что США приняли их предложение из 10 пунктов. По словам иранского совета, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить компенсации, снять санкции, позволить продолжить обогащение урана и вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры между Ираном и США начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Для всего переговорного процесса Тегеран выделил две недели, на этот срок будет действовать режим прекращения огня. Однако иранский совет подчеркнул, что этот процесс переговоров не означает окончания конфликта с США.