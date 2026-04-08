https://1prime.ru/20260408/iran-868999475.html

СМИ рассказали об истерике в Израиле из-за перемирия между Ираном и США

Израиль остался недоволен соглашением о перемирии между Ираном и США, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. | 08.04.2026, ПРАЙМ

в мире

сша

иран

тегеран

дональд трамп

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Израиль остался недоволен соглашением о перемирии между Ираном и США, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник."Израильские официальные лица обеспокоены временным соглашением о прекращении огня, достигнутым США с Ираном", — говорится в материале.По словам источника, Израиль будет соблюдать режим прекращения огня по примеру американского президента Дональда Трампа, но неохотно, потому что у Тель-Авива еще есть цели и задачи, которых Израиль хотел бы достичь военным путем.Ранее хозяин Белого дома заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

