В США раскрыли серьезную ошибку в войне с Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли серьезную ошибку в войне с Ираном
Американская разведка допустила ошибку в оценке ракетного потенциала Ирана, считают в журнале 19FortyFive. | 08.04.2026, ПРАЙМ
19FortyFive: разведка США допустила ошибку в оценках ракетных возможностей Ирана

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американская разведка допустила ошибку в оценке ракетного потенциала Ирана, считают в журнале 19FortyFive.
"По всей видимости, разведывательное сообщество США занизило количество иранских ракет более чем на тысячу", — говорится в публикации.
Автор статьи полагает, что США нейтрализовали лишь треть ракет исламской республики, из-за чего в Пентагоне и разведывательных структурах переоценили успешность своих действий, не дав реальной оценки арсеналу Тегерана.
"Разведывательное сообщество США предпочитает замалчивать ошибки, защищать свои институциональные интересы и перекладывать вину в ходе дискуссии", — сообщается в материале.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. В этот период Иран обязался обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, учитывая технические ограничения. На данный момент разрешен проход только странам, имеющим дружественные отношения с Ираном, таким как Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан, как сообщает Tasnim.
Кроме того, стороны планируют разработать проект мирного соглашения, основой которого может стать иранский план из десяти пунктов. Среди них — сохранение за Тегераном контроля над Ормузским проливом, снятие всех санкций, выплата компенсаций и продолжение обогащения урана. Президент Дональд Трамп заявил, что это предложение может стать приемлемой основой для переговоров. Первый раунд переговоров запланирован на 10 апреля в Исламабаде.
