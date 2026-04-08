В США раскрыли серьезную ошибку в войне с Ираном

В США раскрыли серьезную ошибку в войне с Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ

В США раскрыли серьезную ошибку в войне с Ираном

Американская разведка допустила ошибку в оценке ракетного потенциала Ирана, считают в журнале 19FortyFive. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T16:54+0300

2026-04-08T16:54+0300

2026-04-08T16:54+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американская разведка допустила ошибку в оценке ракетного потенциала Ирана, считают в журнале 19FortyFive."По всей видимости, разведывательное сообщество США занизило количество иранских ракет более чем на тысячу", — говорится в публикации.Автор статьи полагает, что США нейтрализовали лишь треть ракет исламской республики, из-за чего в Пентагоне и разведывательных структурах переоценили успешность своих действий, не дав реальной оценки арсеналу Тегерана. "Разведывательное сообщество США предпочитает замалчивать ошибки, защищать свои институциональные интересы и перекладывать вину в ходе дискуссии", — сообщается в материале.В ночь на среду Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. В этот период Иран обязался обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, учитывая технические ограничения. На данный момент разрешен проход только странам, имеющим дружественные отношения с Ираном, таким как Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан, как сообщает Tasnim. Кроме того, стороны планируют разработать проект мирного соглашения, основой которого может стать иранский план из десяти пунктов. Среди них — сохранение за Тегераном контроля над Ормузским проливом, снятие всех санкций, выплата компенсаций и продолжение обогащения урана. Президент Дональд Трамп заявил, что это предложение может стать приемлемой основой для переговоров. Первый раунд переговоров запланирован на 10 апреля в Исламабаде.

https://1prime.ru/20260408/zelenskiy-869011065.html

https://1prime.ru/20260408/trump-869006223.html

иран

сша

тегеран

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, тегеран, дональд трамп