Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля" после того, как американский президент Дональд Трамп согласился с иранским планом из 10... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T04:33+0300

ТЕГЕРАН, 8 апр – ПРАЙМ. Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля" после того, как американский президент Дональд Трамп согласился с иранским планом из 10 пунктов, передает иранское агентство Mehr. Mehr показывает кадры центральной улицы Тегерана Вали-Аср, по которой плотным потоком проезжают автомобилисты с закреплёнными штандартами исламской республики. Ряд граждан, облачившись в черные костюмы, заняли места на прохожей части и под включенную национально-патриотическую музыку размахивают штандартами Ирана. Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединённые Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов. В него, в частности, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятие с Тегерана всех санкций, продолжение обогащения урана, а также вывод войск США с Ближнего Востока. Совбез ИРИ назвал победой в войне согласие США с иранским планом. Переговоры Ирана и США, отмечает иранский совбез, начнутся в пятницу, 10 апреля, они продлятся около двух недель. На этот срок будет установлен режим прекращения огня, при этом Иран заявляет, что это не означает завершение войны с США. Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. По его словам, США получили от Ирана предложение, состоящее из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.

мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, ири