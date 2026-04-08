"Платить цену": в Израиле набросились на Трампа из-за перемирия с Ираном

2026-04-08T07:35+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вынуждает Израиль нести значительные издержки в результате согласия на двухнедельное перемирие с Ираном, сообщается на израильском портале Ynet. "Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада", — говорится в материале.Как пишет издание, Израиль вынужден остановить боевые действия в Ливане против "Хезболлах" в самый разгар."При этом наступление на юге Ливана находится лишь на первой фазе, а в остальной части Ливана "Хезболлах" все еще действует и запускает ракеты по Израилю", — пожаловался автор.В ночь на среду президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении с Ираном о двухнедельном прекращении огня. По его словам, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для будущих переговоров. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана провозгласил о победе в конфликте с Соединенными Штатами, утверждая, что их предложение из 10 пунктов было принято. Иранский совбез утверждает, что США согласились на оставление контроля над Ормузским проливом за Тегераном, выплату компенсаций, снятие санкций, продолжение обогащения урана и вывод войск с Ближнего Востока. Переговоры между США и Ираном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран определил двухнедельный период для проведения переговоров, и на это время будет действовать режим прекращения огня. Однако, как подчеркнул иранский совет, переговоры с США не означают окончания конфликта между странами.

