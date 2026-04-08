"Платить цену": в Израиле набросились на Трампа из-за перемирия с Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ
"Платить цену": в Израиле набросились на Трампа из-за перемирия с Ираном
2026-04-08T07:35+0300
мировая экономика
сша
иран
израиль
дональд трамп
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вынуждает Израиль нести значительные издержки в результате согласия на двухнедельное перемирие с Ираном, сообщается на израильском портале Ynet. "Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада", — говорится в материале.Как пишет издание, Израиль вынужден остановить боевые действия в Ливане против "Хезболлах" в самый разгар."При этом наступление на юге Ливана находится лишь на первой фазе, а в остальной части Ливана "Хезболлах" все еще действует и запускает ракеты по Израилю", — пожаловался автор.В ночь на среду президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении с Ираном о двухнедельном прекращении огня. По его словам, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для будущих переговоров. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана провозгласил о победе в конфликте с Соединенными Штатами, утверждая, что их предложение из 10 пунктов было принято. Иранский совбез утверждает, что США согласились на оставление контроля над Ормузским проливом за Тегераном, выплату компенсаций, снятие санкций, продолжение обогащения урана и вывод войск с Ближнего Востока. Переговоры между США и Ираном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран определил двухнедельный период для проведения переговоров, и на это время будет действовать режим прекращения огня. Однако, как подчеркнул иранский совет, переговоры с США не означают окончания конфликта между странами.
https://1prime.ru/20260408/iran-868999475.html
https://1prime.ru/20260408/iran-868995157.html
https://1prime.ru/20260407/iran-868988232.html
Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
Ynet: Трамп решил заставить Израиль заплатить высокую цену за прекращение огня

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вынуждает Израиль нести значительные издержки в результате согласия на двухнедельное перемирие с Ираном, сообщается на израильском портале Ynet.
"Трамп заставляет Израиль платить цену за прекращение огня, которое освободило его от обязательства сдержать свое слово и открыть Ирану врата ада", — говорится в материале.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
СМИ рассказали об истерике в Израиле из-за перемирия между Ираном и США
07:28
Как пишет издание, Израиль вынужден остановить боевые действия в Ливане против "Хезболлах" в самый разгар.
"При этом наступление на юге Ливана находится лишь на первой фазе, а в остальной части Ливана "Хезболлах" все еще действует и запускает ракеты по Израилю", — пожаловался автор.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении с Ираном о двухнедельном прекращении огня. По его словам, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для будущих переговоров.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
СМИ: Иран договорился с США о перемирии после обращения двух стран
04:21
После этого Высший совет национальной безопасности Ирана провозгласил о победе в конфликте с Соединенными Штатами, утверждая, что их предложение из 10 пунктов было принято. Иранский совбез утверждает, что США согласились на оставление контроля над Ормузским проливом за Тегераном, выплату компенсаций, снятие санкций, продолжение обогащения урана и вывод войск с Ближнего Востока.
Переговоры между США и Ираном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран определил двухнедельный период для проведения переговоров, и на это время будет действовать режим прекращения огня. Однако, как подчеркнул иранский совет, переговоры с США не означают окончания конфликта между странами.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции СБ ООН
Вчера, 20:41
 
