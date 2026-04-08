"Такого еще не было". В Израиле забили тревогу из-за перемирия с Ираном

"Такого еще не было". В Израиле забили тревогу из-за перемирия с Ираном
Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал перемирие Израиля и Ирана небывалой ранее катастрофой.

2026-04-08T16:32+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид назвал перемирие Израиля и Ирана небывалой ранее катастрофой."За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности. Военные выполнили все поставленные задачи, общественность продемонстрировала удивительную стойкость, но Нетаньяху потерпел политическое поражение, провалился стратегически и не достиг ни одной из целей, которые он сам поставил", — написал он в социальной сети X.Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о двухнедельной приостановке ударов по Ирану.В ночь на среду глава Белого дома заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

