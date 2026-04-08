На Западе набросились на Каллас после заявления о перемирии США и Ирана

Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что договоренность между Соединенными Штатами и Ираном | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T14:51+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что договоренность между Соединенными Штатами и Ираном должна привести к возобновлению судоходства через Ормузский пролив. "Всем плевать, что вы думаете", — отметил @mtmalinen."Судя по всему, вы говорите со всеми, кроме победителя — вы намеренно постоянно оказываетесь не неправильной стороне истории или просто ничего не понимаете?" — пишет @VonLudowika."Идите спать, Кая! Вы — никто!" — подчеркнула @Ajini_."Я не видел, чтобы вы осудили США или Израиль за развязывание этой войны. Ни одного слова. С другой стороны, вы не перестаёте говорить о России. Вы боитесь хоть немного обидеть дядю Сэма? Мы все знаем, что вы не самая умная, и это единственная причина, по которой вас наняли", — возмутился @MostarSasha."Вы осудили безрассудную угрозу США уничтожить иранскую цивилизацию?" — спросил @chenweihua."Всех вас, западных трусов, волнуют только судоходство и экономика. Вам все равно на международное право, права человека и так далее. Вы – настоящие лицемеры", — заключила @NoedineM.В ночь на среду президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по Ирану сроком на две недели и подтвердил, что прекращение огня будет обоюдным. Вскоре после этого Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что США приняли иранские условия из десяти пунктов. Ожидается, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана.

сша, кая каллас, иран, запад, дональд трамп