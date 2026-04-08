Катар готовится возобновить производство СПГ, пишет Bloomberg - 08.04.2026, ПРАЙМ

Катар начинает ремонтные работы для возобновления в ближайшие дни производства сжиженного природного газа (СПГ) после новостей о двухнедельном прекращении огня...

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Катар начинает ремонтные работы для возобновления в ближайшие дни производства сжиженного природного газа (СПГ) после новостей о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. "Катар мобилизует инженеров и рабочих с целью возобновления производства на крупнейшем в мире предприятии для экспорта сжиженного природного газа после прекращения огня в ходе конфликта на Ближнем Востоке… Частичное возобновление производства может начаться в ближайшие дни", - пишет агентство. Улучшение ситуации с безопасностью позволяет вести ограниченную деятельность, и на объекте проводятся необходимые ремонтные работы перед запланированным возобновлением работы, отмечает Блумберг. При этом пока неясно, когда производство СПГ может вернуться к значительным объемам – для этого необходим проход судов через Ормузский пролив, пишет агентство. В начале марта катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Позднее генеральный директор компании Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства.

