Катар готовится возобновить производство СПГ, пишет Bloomberg

Bloomberg: Катар готовится в ближайшие дни возобновить производство СПГ
Вид на Доху, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Катар начинает ремонтные работы для возобновления в ближайшие дни производства сжиженного природного газа (СПГ) после новостей о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Катар мобилизует инженеров и рабочих с целью возобновления производства на крупнейшем в мире предприятии для экспорта сжиженного природного газа после прекращения огня в ходе конфликта на Ближнем Востоке… Частичное возобновление производства может начаться в ближайшие дни", - пишет агентство.
Улучшение ситуации с безопасностью позволяет вести ограниченную деятельность, и на объекте проводятся необходимые ремонтные работы перед запланированным возобновлением работы, отмечает Блумберг. При этом пока неясно, когда производство СПГ может вернуться к значительным объемам – для этого необходим проход судов через Ормузский пролив, пишет агентство.
В начале марта катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Позднее генеральный директор компании Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства.