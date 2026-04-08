https://1prime.ru/20260408/kndr-868998964.html

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

2026-04-08T07:07+0300

общество

кндр

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868998964.jpg?1775621263

СЕУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ). "КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря", - говорится в сообщении. Ранее военные Южной Кореи заявили, что КНДР второй день подряд осуществляет запуск неопознанных снарядов, подробности не приводились. Сообщалось о двух снарядах. По данным агентства Ренхап, стало известно, что КНДР выпускала снаряды во вторник и в среду, время не уточнялось.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

