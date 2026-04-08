На Западе тревожно высказались о перемирии США и Ирана - 08.04.2026, ПРАЙМ
На Западе тревожно высказались о перемирии США и Ирана
На Западе тревожно высказались о перемирии США и Ирана - 08.04.2026, ПРАЙМ
На Западе тревожно высказались о перемирии США и Ирана
Боевые действия между США и Ираном могут вновь начаться позже в апреле, пишет Spectator.
2026-04-08T17:15+0300
2026-04-08T17:15+0300
мировая экономика
иран
сша
запад
аббас аракчи
дональд трамп
мид
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Боевые действия между США и Ираном могут вновь начаться позже в апреле, пишет Spectator."Даже если эти две недели пройдут без инцидента, позже в этом месяце мы можем стать свидетелями тех же событий", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, объявленное перемирие — лишь пауза конфликта, который может возобновиться, поскольку президент США Дональд Трамп считает соглашение на уступки слабостью, а иранцы будут скептично относится к предложениям американской стороны.Как сообщил Трамп ночью в среду в соцсети Truth Social, Иран согласился открыть Ормузский пролив. Это решение стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Тегеран открывает проход для судов на две недели.
https://1prime.ru/20260408/zelenskiy-869011065.html
https://1prime.ru/20260408/izrail-869010902.html
мировая экономика, иран, сша, запад, аббас аракчи, дональд трамп, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, ЗАПАД, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МИД
17:15 08.04.2026
 
На Западе тревожно высказались о перемирии США и Ирана

Spectator: война США с Ираном может снова начаться позже в апреле

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Боевые действия между США и Ираном могут вновь начаться позже в апреле, пишет Spectator.
"Даже если эти две недели пройдут без инцидента, позже в этом месяце мы можем стать свидетелями тех же событий", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало недовольство на Западе
16:33
По мнению обозревателя, объявленное перемирие — лишь пауза конфликта, который может возобновиться, поскольку президент США Дональд Трамп считает соглашение на уступки слабостью, а иранцы будут скептично относится к предложениям американской стороны.
Как сообщил Трамп ночью в среду в соцсети Truth Social, Иран согласился открыть Ормузский пролив. Это решение стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Тегеран открывает проход для судов на две недели.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
"Такого еще не было". В Израиле забили тревогу из-за перемирия с Ираном
16:32
 
Мировая экономикаИРАНСШАЗАПАДАббас АракчиДональд ТрампМИД
 
 
