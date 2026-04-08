На Западе тревожно высказались о перемирии США и Ирана
Боевые действия между США и Ираном могут вновь начаться позже в апреле, пишет Spectator. | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Боевые действия между США и Ираном могут вновь начаться позже в апреле, пишет Spectator."Даже если эти две недели пройдут без инцидента, позже в этом месяце мы можем стать свидетелями тех же событий", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, объявленное перемирие — лишь пауза конфликта, который может возобновиться, поскольку президент США Дональд Трамп считает соглашение на уступки слабостью, а иранцы будут скептично относится к предложениям американской стороны.Как сообщил Трамп ночью в среду в соцсети Truth Social, Иран согласился открыть Ормузский пролив. Это решение стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Тегеран открывает проход для судов на две недели.
Spectator: война США с Ираном может снова начаться позже в апреле