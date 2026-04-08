СМИ: в Персидском заливе контейнеровоз подвергся удару неизвестного снаряда

2026-04-08T00:25+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Контейнеровоз, зафрахтованный датским морским контейнерным перевозчиком A.P. Moller-Maersk A/S, подвергся удару неизвестного снаряда в Персидском заливе, никто не пострадал, сообщает датская телерадиокомпания DR. "Контейнеровоз, зафрахтованный Maersk и ходящий по Персидскому заливу, подвергся удару снаряда", - сообщает DR, ссылаясь на заявление компании датскому порталу ShippingWatch. Как сообщает DR, в результате инцидента никто не пострадал, все члены экипажа в безопасности, однако был нанесен ущерб корпусу судна. Телерадиокомпания отмечает, что принадлежность снаряда не уточняется. Контейнеровоз в состоянии самостоятельно продолжить путь и сейчас движется к следующему порту захода, где его осмотрят, добавляет DR. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

