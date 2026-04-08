KOSPI растет на фоне новостей о перемирии США и Ирана

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI растет на 5% на фоне новостей о двухнедельном перемирии США и Ирана, следует из данных торгов. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T04:05+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI растет на 5% на фоне новостей о двухнедельном перемирии США и Ирана, следует из данных торгов. По состоянию на 3.47 мск южнокорейский KOSPI подскакивал на 5,21%, - до 5781,14 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

