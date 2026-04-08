Костин назвал ИИ залогом технологического суверенитета России
2026-04-08T15:36+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Искусственный интеллект - это не дань моды, а очередной, очень важный этап технологической революции и залог технологического суверенитета России, считает глава ВТБ Андрей Костин. "Я хотел бы сказать, что искусственный интеллект это не дань моды. Это очередной этап, очень важный, технологической революции, и это залог нашего технологического суверенитета", - сказал банкир ИС "Вести". "И нам очень важно ..., чтобы наша страна двигалась сегодня без каких-либо препятствий, ограничений по развитию искусственного интеллекта", - добавил глава ВТБ. Костин также отметил, что банковский сектор является одним из драйверов в процессе развития технологий.
