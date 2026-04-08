Названы самые популярные курорты для отдыха летом - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/kurort-869001157.html
Названы самые популярные курорты для отдыха летом
2026-04-08T08:59+0300
2026-04-08T08:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0a/859365672_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_af2f33cb6ac38d55f7236b868c83d4f8.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0a/859365672_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_14b49c2ac767f8d4e5e9d3e62607381f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Названы самые популярные курорты для отдыха летом

"Слетать.ру": отдых на курортах Краснодарского края в июне стоит от 54,2 тысячи рублей

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Пляжный сезон в Геленджике
Пляжный сезон в Геленджике - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Пляжный сезон в Геленджике. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Отдых на курортах Краснодарского края в первой половине июня на двоих на неделю можно забронировать за 54,2 тысячи рублей, аналогичный тур в Кавказских Минеральных Водах обойдется дороже – почти 68 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе "Слетать.ру".
"По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Краснодарский край на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле "три звезды" с завтраком можно от 54,2 тысячи рублей, в отеле "четыре звезды" – от 65,9 тысячи рублей", - выяснили в сервисе.
"На текущий момент топ-10 направлений по России – лидеров по уровню интереса клиентов "Слетать.ру" для путешествий летом: Краснодарский край (37% от общего объема продаж по России), Крым (14,4%)", - сказали в сервисе. По их данным, в топ направлений также вошли Московская и Калининградская области, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Москва и Карелия.
По данным сервиса, на отдых в трехзвездочном отеле в Калининградской области в начале лета можно отправиться по цене от 74,3 тысячи, а стоимость тура с аналогичным проживанием на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 67,8 тысячи.
В сервисе отметили, что средняя продолжительность отдыха в рамках внутреннего туризма составляет восемь ночей, а глубина бронирования не изменилась и составляет практически 4,8 месяца. "42,2% планируют остановиться в отелях "три звезды", 27,3% – в отелях "четыре звезды". Годом ранее показатели были идентичны", - подчеркнули там.
Отмечается, что туристы в этом году больше выбирают средства размещения с типом питания "полный пансион".
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала