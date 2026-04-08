https://1prime.ru/20260408/kurort-869001157.html

Названы самые популярные курорты для отдыха летом

2026-04-08T08:59+0300

туризм

бизнес

россия

краснодарский край

москва

крым

"слетать.ру"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0a/859365672_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_af2f33cb6ac38d55f7236b868c83d4f8.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Отдых на курортах Краснодарского края в первой половине июня на двоих на неделю можно забронировать за 54,2 тысячи рублей, аналогичный тур в Кавказских Минеральных Водах обойдется дороже – почти 68 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе "Слетать.ру". "По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Краснодарский край на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле "три звезды" с завтраком можно от 54,2 тысячи рублей, в отеле "четыре звезды" – от 65,9 тысячи рублей", - выяснили в сервисе. "На текущий момент топ-10 направлений по России – лидеров по уровню интереса клиентов "Слетать.ру" для путешествий летом: Краснодарский край (37% от общего объема продаж по России), Крым (14,4%)", - сказали в сервисе. По их данным, в топ направлений также вошли Московская и Калининградская области, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Москва и Карелия. По данным сервиса, на отдых в трехзвездочном отеле в Калининградской области в начале лета можно отправиться по цене от 74,3 тысячи, а стоимость тура с аналогичным проживанием на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 67,8 тысячи. В сервисе отметили, что средняя продолжительность отдыха в рамках внутреннего туризма составляет восемь ночей, а глубина бронирования не изменилась и составляет практически 4,8 месяца. "42,2% планируют остановиться в отелях "три звезды", 27,3% – в отелях "четыре звезды". Годом ранее показатели были идентичны", - подчеркнули там. Отмечается, что туристы в этом году больше выбирают средства размещения с типом питания "полный пансион".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

