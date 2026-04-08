Лавров рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка - 08.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. РФ ведет подготовку к третьему саммиту Россия - Африка, который состоится в октябре этого года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я уже сказал, что во внешнеполитическом календаре главное предстоящее событие - это Третий саммит Россия - Африка. Он должен пройти в Москве, согласовано в октябре, в конце октября нынешнего года. Сейчас ведется подготовка", - сказал министр в ходе своего выступления на 46-заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Лавров выразил уверенность в том, что сегодняшнее заседание внесет свой вклад в эту работу. "Рассчитываем на активное участие российских регионов", - подчеркнул он.

