Лотерейный билет за 20 рублей принес жителю Сибири более 7 миллионов

Билет за 20 рублей принес жителю Новосибирской области более 7 миллионов рублей в лотерее, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи" - бренда... | 08.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Билет за 20 рублей принес жителю Новосибирской области более 7 миллионов рублей в лотерее, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "Житель Новосибирской области Эдуард выиграл 7 030 621 рубль в лотерее "Великолепная 8", когда решил в последний раз испытать удачу в играх. По словам победителя, ему никогда не везло: максимальный выигрыш не превышал 500 рублей. Но в этот раз фортуна оказалась на стороне Эдуарда, и случайный билет за 20 рублей принес ему суперприз", - сообщили в компании. Счастливчик рассказал, что накануне розыгрыша у него было предчувствие чего-то хорошего. Кроме того, незадолго до победы Эдуард видел сон, который теперь можно назвать вещим: он стал победителем лотереи. Как рассказал мужчина, сначала он купил пять билетов, а потом решил взять еще один. Именно он стал выигрышным и принес суперприз. Эдуард планирует помочь детям с ипотекой, а также отправиться в путешествие с женой. Остальным участникам он пожелал больше выигрывать, так как сам победитель всегда радуется успехам других.

