Вашингтон вряд ли согласится на мирный план Тегерана, считает Медведев

Вашингтон вряд ли согласится на мирный план Тегерана, считает Медведев - 08.04.2026, ПРАЙМ

Вашингтон вряд ли согласится на мирный план Тегерана, считает Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T10:00+0300

2026-04-08T10:00+0300

2026-04-08T10:01+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план из десяти пунктов, поскольку это унизительно для США и будет означать реальную победу Ирана. Медведев назвал успехом иранцев тот факт, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать мирный план из десяти пунктов. "Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия?" - написал Медведев в своем Telegram-канале. Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

иран

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, иран, сша, вашингтон, дмитрий медведев, дональд трамп, единая россия