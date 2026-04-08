Вашингтон вряд ли согласится на мирный план Тегерана, считает Медведев
10:00 08.04.2026 (обновлено: 10:01 08.04.2026)
 
Вашингтон вряд ли согласится на мирный план Тегерана, считает Медведев

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план из десяти пунктов, поскольку это унизительно для США и будет означать реальную победу Ирана.
Медведев назвал успехом иранцев тот факт, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать мирный план из десяти пунктов.
"Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
 
