Инфляция в России на 6 апреля составила 5,95 процента в годовом выражении

Инфляция в России на 6 апреля составила 5,95% в годовом выражении против 5,86% на 30 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

2026-04-08T19:52+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 6 апреля составила 5,95% в годовом выражении против 5,86% на 30 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 31 марта по 6 апреля выросли на 0,17% после роста на 0,09% за период с 24 по 30 марта. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,18%, на остальные продукты питания - на 0,17%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,05%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,39%.

