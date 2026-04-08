Инфляция в России на 6 апреля составила 5,95 процента в годовом выражении
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 6 апреля составила 5,95% в годовом выражении против 5,86% на 30 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 31 марта по 6 апреля выросли на 0,17% после роста на 0,09% за период с 24 по 30 марта. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,18%, на остальные продукты питания - на 0,17%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,05%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,39%.
МЭР: инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% в годовом выражении
Инфляция в России за период с 31 марта по 6 апреля составила 0,19 процента