В Минпромторге назвали крупнейшие внешнеторговые партнеры России

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами России являются Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T03:08+0300

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами России являются Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай… Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу – это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место – это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия", - сказал Чекушов. Он подчеркнул, что турецкие партнеры "активно работают с российскими неэнергетическими товарами". Кроме того, сейчас развивается и транспортно-логистическая связанность. Так, Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем. "Наши цели развиваться на тех уровнях, где мы еще слабо присутствуем. Фокус на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и её соседях", - заключил Чекушов.

