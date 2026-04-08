В Минпромторге назвали крупнейшие внешнеторговые партнеры России - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260408/minpromtorg-868993392.html
В Минпромторге назвали крупнейшие внешнеторговые партнеры России
В Минпромторге назвали крупнейшие внешнеторговые партнеры России
2026-04-08T03:08+0300
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами России являются Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай… Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу – это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место – это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия", - сказал Чекушов. Он подчеркнул, что турецкие партнеры "активно работают с российскими неэнергетическими товарами". Кроме того, сейчас развивается и транспортно-логистическая связанность. Так, Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем. "Наши цели развиваться на тех уровнях, где мы еще слабо присутствуем. Фокус на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и её соседях", - заключил Чекушов.
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Минпромторг
03:08 08.04.2026
 

В Минпромторге назвали крупнейшие внешнеторговые партнеры России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами России являются Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай… Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу – это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место – это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия", - сказал Чекушов.
Он подчеркнул, что турецкие партнеры "активно работают с российскими неэнергетическими товарами". Кроме того, сейчас развивается и транспортно-логистическая связанность. Так, Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем.
"Наши цели развиваться на тех уровнях, где мы еще слабо присутствуем. Фокус на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и её соседях", - заключил Чекушов.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала