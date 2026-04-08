В Минпромторге назвали крупнейшие внешнеторговые партнеры России
2026-04-08T03:08+0300
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами России являются Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай… Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу – это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место – это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия", - сказал Чекушов.
Он подчеркнул, что турецкие партнеры "активно работают с российскими неэнергетическими товарами". Кроме того, сейчас развивается и транспортно-логистическая связанность. Так, Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем.
"Наши цели развиваться на тех уровнях, где мы еще слабо присутствуем. Фокус на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и её соседях", - заключил Чекушов.
