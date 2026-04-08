Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

2026-04-08T00:01+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Такие критерии, как соблюдение учеником дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность и активное участие в школьных мероприятиях, будут учитываться при выставлении оценки поведения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Планируется, что при выставлении оценки поведения будут учитываться соблюдение учеником дисциплины (участие в уроках без нарушения правил: опозданий, разговоров вне темы, использования мобильных телефонов; следование распорядку школы во внеурочное время), социальное взаимодействие (умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию), личностные качества (ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно полезном труде)", - говорится в сообщении. Кроме того, критериями оценки поведения станет учебная активность, то есть готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная обратная связь с учителем и одноклассниками, а также активное участие в школьных мероприятиях и проектах, в том числе в занятиях "Разговоры о важном", "Россия – мои горизонты", в проектах Движения Первых.

