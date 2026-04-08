Опция посадки в поезд по бумажному паспорту сохранится с вводом биометрии
Возможность посадки в поезд дальнего следования по бумажному паспорту сохранится с запуском биометрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
2026-04-08T13:06+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Возможность посадки в поезд дальнего следования по бумажному паспорту сохранится с запуском биометрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. О запуске в России этого сервиса для пассажиров ранее в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, опция в пилотном режиме запущена на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Минтранс РФ уточнял, что речь идет о ряде поездов "Ласточка" на этих маршрутах. "Пассажир сможет выбрать способ посадки – по биометрии или по удостоверению личности", - сообщили в Минтрансе РФ.
