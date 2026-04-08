Число маршрутов поездов с посадкой по биометрии будет увеличиваться
Число маршрутов поездов с опцией посадки по биометрии будет увеличиваться при успешном завершении эксперимента, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T13:07+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число маршрутов поездов с опцией посадки по биометрии будет увеличиваться при успешном завершении эксперимента, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. О запуске в России этого сервиса для пассажиров ранее в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, опция в пилотном режиме запущена на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. "Планируется, что при успешном завершении тестирования сервис будет масштабирован на другие маршруты", - сказали в Минтрансе РФ.
