Миронов предложил предоставлять соцжилье участникам СВО без очереди

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять в особом порядке социальное жилье нуждающимся в улучшении... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T04:23+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять в особом порядке социальное жилье нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами I группы в ходе СВО, в том числе на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Для таких граждан проектом предусматривается предоставление жилого помещения в жилищном фонде социального использования с учетом соблюдения требований по предоставлению дополнительной общей площади жилого помещения. "Предлагаю без очереди предоставлять социальное жильё нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы. Аналогичную льготу необходимо предоставить ветеранам, ставшим инвалидами во время боевых действий в приграничных регионах", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что после прохождения активной фазы лечения ветераны СВО с инвалидностью I группы должны длительное восстанавливаться в домашних условиях.

