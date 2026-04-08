https://1prime.ru/20260408/mironov-868995310.html
Миронов предложил предоставлять соцжилье участникам СВО без очереди
2026-04-08T04:23+0300
бизнес
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868995310.jpg?1775611438
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять в особом порядке социальное жилье нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами I группы в ходе СВО, в том числе на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Для таких граждан проектом предусматривается предоставление жилого помещения в жилищном фонде социального использования с учетом соблюдения требований по предоставлению дополнительной общей площади жилого помещения.
"Предлагаю без очереди предоставлять социальное жильё нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы. Аналогичную льготу необходимо предоставить ветеранам, ставшим инвалидами во время боевых действий в приграничных регионах", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что после прохождения активной фазы лечения ветераны СВО с инвалидностью I группы должны длительное восстанавливаться в домашних условиях.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
