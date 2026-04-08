Мошенники пугают россиян налоговыми проверками

Мошенники звонят с прямых городских номеров и пугают россиян налоговыми проверками, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного...

2026-04-08T01:58+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Мошенники звонят с прямых городских номеров и пугают россиян налоговыми проверками, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "До 30 апреля россияне сдают налоговые декларации 3-НДФЛ за 2025 год. Мошенники звонят с прямых городских номеров, представляясь сотрудниками центрального аппарата ФНС. Жертве сообщают, что в ходе камеральной проверки банковских счетов выявлен "оборот средств, превышающий официальные доходы", - сообщили в пресс-службе. При этом для "разблокировки счетов" или "урегулирования спора" просят продиктовать код из смс или перевести "страховую сумму" на безопасный счет. Целевой группой такой схемы являются физические лица, сдающие декларации, а также наемные работники, опасающиеся претензий со стороны государства. Схема актуальна, поскольку у россиян в апреле пик налоговой отчетности. "Граждане испытывают стресс от взаимодействия с ведомствами и готовы идти на контакт с теми, кто представляется "налоговым инспектором", - уточнили в пресс-службе платформы. В "Мошеловке" советуют никому не называть код из смс, так как это ключ к личным данным и "Госуслугам". Там также напомнили, что ФНС не требует перевода средств для "разблокировки" счетов. "Настоящий налоговый инспектор пришлет требование письменно через личный кабинет налогоплательщика или "Почту России", - заключили эксперты платформы.

