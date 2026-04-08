В Москве в 2025 году зарегистрировали 11,6 тысячи безработных
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в Москве по итогам 2025 года составило 11,6 тысячи человек, годом ранее эта цифра составляла 13,1 тысячи безработных, следует из документа правительства Москвы, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Численность зарегистрированных безработных на 30.12.2024 составляла 13,1 тысячи человек (уровень регистрируемой безработицы - 0,18%), на 30.12.2025 составила 11,6 тысячи человек (уровень регистрируемой безработицы - 0,16%)", - говорится в тексте документа.
При этом отмечается, что на 30 декабря 2025 года на одного безработного в столице приходилось 37 предложений о трудоустройстве.
