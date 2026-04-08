Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине

Департамент транспорта Москвы рекомендовал не использовать личный транспорт на летней резине из-за снега. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T08:33+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы рекомендовал не использовать личный транспорт на летней резине из-за снега. "Синоптики обещают сегодня дождь со снегом. Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуем сегодня воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса. В департаменте также уточнили, что из-за погодных условий вечером возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД. "Будьте осторожны на дороге: не делайте резких маневров, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим", - добавили в ведомстве.
