Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине

Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине - 08.04.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине

Департамент транспорта Москвы рекомендовал не использовать личный транспорт на летней резине из-за снега. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T08:33+0300

2026-04-08T08:33+0300

2026-04-08T08:33+0300

бизнес

здоровье

россия

москва

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы рекомендовал не использовать личный транспорт на летней резине из-за снега. "Синоптики обещают сегодня дождь со снегом. Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуем сегодня воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса. В департаменте также уточнили, что из-за погодных условий вечером возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД. "Будьте осторожны на дороге: не делайте резких маневров, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим", - добавили в ведомстве.

москва

бизнес, здоровье, россия, москва