Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине - 08.04.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине
08:33 08.04.2026
 
Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине

Москвичам рекомендовали не использовать личный транспорт на летней резине из-за снега

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы рекомендовал не использовать личный транспорт на летней резине из-за снега.
"Синоптики обещают сегодня дождь со снегом. Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуем сегодня воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.
В департаменте также уточнили, что из-за погодных условий вечером возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД.
"Будьте осторожны на дороге: не делайте резких маневров, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим", - добавили в ведомстве.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
