Нефть рухнула — как это скажется на акциях и рубле? - 08.04.2026, ПРАЙМ
Нефть рухнула — как это скажется на акциях и рубле?
Нефть рухнула — как это скажется на акциях и рубле? - 08.04.2026, ПРАЙМ
Нефть рухнула — как это скажется на акциях и рубле?
Индекс Мосбиржи вчера отлично отработал нашу цель вверх — 2800 п. А сегодня идет обратное движение на поддержку 2750 п. — фактор резкого падения курсов нефти и... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T10:05+0300
2026-04-08T10:05+0300
сша
иран
рынок
татнефть
михаил зельцер
роснефть
втб
мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи вчера отлично отработал нашу цель вверх — 2800 п. А сегодня идет обратное движение на поддержку 2750 п. — фактор резкого падения курсов нефти и газа на фоне переговорного процесса США и Ирана. Баррель Brent от вчерашних $110 сегодня утром слетел под $95, или -15%.Влияние нефти на рынок неоднозначное — для сырьевиков это локальный негатив, но поддержать бенчмарк широкого рынка могут внутренние истории — банки, перевозчики и металлурги. Поэтому от поддержки 2750 п. читается отскок. Да и ближневосточный кейс все еще под вопросом — часто деэскалация сменяется обострением, и волатильность сырьевых рынков останется высокой.Самые чувствительные бумаги к курсу нефти — Роснефть и Татнефть. В среду утром был эмоциональный пролив обеих на 7%. Акции Татнефти в моменте прокалывали 610 руб., а курс Роснефти приближался к 440 руб., но уже отскок.Сильнее рынка — банки ВТБ и Сбер растут на фоне ожиданий дивидендов и вытягивают широкий рынок. Курс ВТБ по 92 руб., а Сбер уже выше 320 руб. Дивдоходность там ожидается двухзначной, а годовые таргеты — 110 руб. и 420 руб., что от текущих еще +20% и +30% соответственно.Рубль — сырьевая нацвалюта, и по идее падение барреля является негативом. Но высокие средние цены нефти и газа, низкий темп снижения ставки ЦБ и пауза в работе бюджетного правила поддержат курс рубля. Инвалюты пока лишь на фоне перепроданности последних дней могут технично отскочить — краткосрочные ориентиры: доллар обратно к 80, евро снова за 92, юань вновь над 11,5.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
сша
иран
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
сша, иран, рынок, татнефть, михаил зельцер, роснефть, втб, мнения аналитиков
США, ИРАН, Рынок, Татнефть, Михаил Зельцер, Роснефть, ВТБ, Мнения аналитиков
10:05 08.04.2026
 

Нефть рухнула — как это скажется на акциях и рубле?

Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Индекс Мосбиржи вчера отлично отработал нашу цель вверх — 2800 п. А сегодня идет обратное движение на поддержку 2750 п. — фактор резкого падения курсов нефти и газа на фоне переговорного процесса США и Ирана. Баррель Brent от вчерашних $110 сегодня утром слетел под $95, или -15%.
Влияние нефти на рынок неоднозначное — для сырьевиков это локальный негатив, но поддержать бенчмарк широкого рынка могут внутренние истории — банки, перевозчики и металлурги. Поэтому от поддержки 2750 п. читается отскок. Да и ближневосточный кейс все еще под вопросом — часто деэскалация сменяется обострением, и волатильность сырьевых рынков останется высокой.
Самые чувствительные бумаги к курсу нефти — Роснефть и Татнефть. В среду утром был эмоциональный пролив обеих на 7%. Акции Татнефти в моменте прокалывали 610 руб., а курс Роснефти приближался к 440 руб., но уже отскок.
Сильнее рынка — банки ВТБ и Сбер растут на фоне ожиданий дивидендов и вытягивают широкий рынок. Курс ВТБ по 92 руб., а Сбер уже выше 320 руб. Дивдоходность там ожидается двухзначной, а годовые таргеты — 110 руб. и 420 руб., что от текущих еще +20% и +30% соответственно.
Рубль — сырьевая нацвалюта, и по идее падение барреля является негативом. Но высокие средние цены нефти и газа, низкий темп снижения ставки ЦБ и пауза в работе бюджетного правила поддержат курс рубля. Инвалюты пока лишь на фоне перепроданности последних дней могут технично отскочить — краткосрочные ориентиры: доллар обратно к 80, евро снова за 92, юань вновь над 11,5.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

СШАИРАНРынокТатнефтьМихаил ЗельцерРоснефтьВТБМнения аналитиков
 
 
