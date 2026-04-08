Нефть рухнула — как это скажется на акциях и рубле?

Индекс Мосбиржи вчера отлично отработал нашу цель вверх — 2800 п. А сегодня идет обратное движение на поддержку 2750 п. — фактор резкого падения курсов нефти и газа на фоне переговорного процесса США и Ирана. Баррель Brent от вчерашних $110 сегодня утром слетел под $95, или -15%.Влияние нефти на рынок неоднозначное — для сырьевиков это локальный негатив, но поддержать бенчмарк широкого рынка могут внутренние истории — банки, перевозчики и металлурги. Поэтому от поддержки 2750 п. читается отскок. Да и ближневосточный кейс все еще под вопросом — часто деэскалация сменяется обострением, и волатильность сырьевых рынков останется высокой.Самые чувствительные бумаги к курсу нефти — Роснефть и Татнефть. В среду утром был эмоциональный пролив обеих на 7%. Акции Татнефти в моменте прокалывали 610 руб., а курс Роснефти приближался к 440 руб., но уже отскок.Сильнее рынка — банки ВТБ и Сбер растут на фоне ожиданий дивидендов и вытягивают широкий рынок. Курс ВТБ по 92 руб., а Сбер уже выше 320 руб. Дивдоходность там ожидается двухзначной, а годовые таргеты — 110 руб. и 420 руб., что от текущих еще +20% и +30% соответственно.Рубль — сырьевая нацвалюта, и по идее падение барреля является негативом. Но высокие средние цены нефти и газа, низкий темп снижения ставки ЦБ и пауза в работе бюджетного правила поддержат курс рубля. Инвалюты пока лишь на фоне перепроданности последних дней могут технично отскочить — краткосрочные ориентиры: доллар обратно к 80, евро снова за 92, юань вновь над 11,5.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Индекс Мосбиржи вчера отлично отработал нашу цель вверх — 2800 п. А сегодня идет обратное движение на поддержку 2750 п. — фактор резкого падения курсов нефти и газа на фоне переговорного процесса США и Ирана. Баррель Brent от вчерашних $110 сегодня утром слетел под $95, или -15%.
Влияние нефти на рынок неоднозначное — для сырьевиков это локальный негатив, но поддержать бенчмарк широкого рынка могут внутренние истории — банки, перевозчики и металлурги. Поэтому от поддержки 2750 п. читается отскок. Да и ближневосточный кейс все еще под вопросом — часто деэскалация сменяется обострением, и волатильность сырьевых рынков останется высокой.
Самые чувствительные бумаги к курсу нефти — Роснефть и Татнефть. В среду утром был эмоциональный пролив обеих на 7%. Акции Татнефти в моменте прокалывали 610 руб., а курс Роснефти приближался к 440 руб., но уже отскок.
Сильнее рынка — банки ВТБ и Сбер растут на фоне ожиданий дивидендов и вытягивают широкий рынок. Курс ВТБ по 92 руб., а Сбер уже выше 320 руб. Дивдоходность там ожидается двухзначной, а годовые таргеты — 110 руб. и 420 руб., что от текущих еще +20% и +30% соответственно.
Рубль — сырьевая нацвалюта, и по идее падение барреля является негативом. Но высокие средние цены нефти и газа, низкий темп снижения ставки ЦБ и пауза в работе бюджетного правила поддержат курс рубля. Инвалюты пока лишь на фоне перепроданности последних дней могут технично отскочить — краткосрочные ориентиры: доллар обратно к 80, евро снова за 92, юань вновь над 11,5.
