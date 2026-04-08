Южнокорейская Nongshim откроет дочернюю компанию в Москве
2026-04-08T05:03+0300
СЕУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Nongshim официально откроет в июне торговую дочернюю компанию в Москве для выхода на российский рынок и дальнейшего расширения продаж в странах СНГ с целью заработать к 2030 году 30 миллионов долларов, сообщили в компании. Nongshim создаст в российской столице дочернюю структуру Nongshim Rus LLC, которая станет базой для продвижения продукции на рынке России, а также в странах СНГ. "Россия - это стратегически важный рынок, соединяющий Европу и Азию, а также привлекательный рынок с быстро растущим потреблением лапши. Через российскую дочернюю компанию мы планируем расширить присутствие Nongshim не только в России, но и в странах СНГ и к 2030 году достичь выручки в 30 миллионов долларов", - говорится в заявлении компании на ее официальном сайте. В компании отметили, что планируют сначала сосредоточиться на западной части России, где сосредоточено более 70% экономической активности страны, а затем расширить продажи в центральные и дальневосточные регионы. Nongshim намерена развивать сотрудничество с крупными федеральными торговыми сетями, включая X5 и "Магнит", а также продвигать продукцию через крупнейшие российские онлайн-платформы, такие как Ozon и Wildberries. Поставки продукции на российский рынок будет обеспечивать экспортный завод компании в Ноксане в городе Пусан, строительство которого планируется завершить во второй половине этого года. Российская дочерняя компания также станет хабом для дальнейшего расширения продаж в странах Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан. К 2030 году компания рассчитывает довести выручку российского подразделения до 30 миллионов долларов. Nongshim — крупнейший производитель лапши быстрого приготовления в Южной Корее и лидер национального рынка с долей более 50%. Компания основана в 1965 году и выпускает лапшу рамён, снеки и продукты быстрого приготовления. Среди самых известных брендов — Shin Ramyun ("Син рамен"), Neoguri ("Ногури") и Chapagetti ("Чапагетти"), продукция компании продается более чем в 100 странах мира.
