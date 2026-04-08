Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент лапши - 08.04.2026, ПРАЙМ
Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент лапши
Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент лапши - 08.04.2026, ПРАЙМ
Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент лапши
Южнокорейская компания Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент корейской лапши рамён по цене от 200 рублей и выше на фоне быстрого... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T06:34+0300
2026-04-08T06:34+0300
СЕУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент корейской лапши рамён по цене от 200 рублей и выше на фоне быстрого роста спроса, сообщили в компании. Ранее сообщалось, что Nongshim официально откроет в июне торговую дочернюю компанию в Москве для выхода на российский рынок и дальнейшего расширения продаж в странах СНГ с целью заработать к 2030 году 30 миллионов долларов. Как говорится в заявлении на сайте Nongshim, российский рынок лапши демонстрирует высокий потенциал роста. Согласно оценке международной исследовательской компании Euromonitor, в период с 2021 по 2030 год он будет увеличиваться в среднем примерно на 10% ежегодно и может достичь объема около 1,05 миллиарда долларов. "Nongshim планирует добиться успеха за счет активного выхода в премиальный сегмент рынка, от 200 рублей и выше, который отличается от массовых продуктов среднего и низкого ценового диапазона, доминирующих на рынке, за 70–100 рублей", - говорится в заявлении компании. Nongshim - крупнейший производитель лапши быстрого приготовления в Южной Корее и лидер национального рынка с долей более 50%. Компания основана в 1965 году и выпускает лапшу рамён, снеки и продукты быстрого приготовления. Среди самых известных брендов - Shin Ramyun ("Син рамен"), Neoguri ("Ногури") и Chapagetti ("Чапагетти"), продукция компании продается более чем в 100 странах мира.
москва
южная корея
технологии, бизнес, москва, южная корея, снг
Технологии, Бизнес, Экономика, МОСКВА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СНГ
06:34 08.04.2026
 
Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент лапши

Nongshim планирует вывести премиальный сегмент корейской лапши рамён на российский рынок

СЕУЛ, 8 апр - ПРАЙМ. Южнокорейская компания Nongshim планирует вывести на российский рынок премиальный сегмент корейской лапши рамён по цене от 200 рублей и выше на фоне быстрого роста спроса, сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Nongshim официально откроет в июне торговую дочернюю компанию в Москве для выхода на российский рынок и дальнейшего расширения продаж в странах СНГ с целью заработать к 2030 году 30 миллионов долларов.
Как говорится в заявлении на сайте Nongshim, российский рынок лапши демонстрирует высокий потенциал роста. Согласно оценке международной исследовательской компании Euromonitor, в период с 2021 по 2030 год он будет увеличиваться в среднем примерно на 10% ежегодно и может достичь объема около 1,05 миллиарда долларов.
"Nongshim планирует добиться успеха за счет активного выхода в премиальный сегмент рынка, от 200 рублей и выше, который отличается от массовых продуктов среднего и низкого ценового диапазона, доминирующих на рынке, за 70–100 рублей", - говорится в заявлении компании.
Nongshim - крупнейший производитель лапши быстрого приготовления в Южной Корее и лидер национального рынка с долей более 50%. Компания основана в 1965 году и выпускает лапшу рамён, снеки и продукты быстрого приготовления. Среди самых известных брендов - Shin Ramyun ("Син рамен"), Neoguri ("Ногури") и Chapagetti ("Чапагетти"), продукция компании продается более чем в 100 странах мира.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесМОСКВАЮЖНАЯ КОРЕЯСНГ
 
 
